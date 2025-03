Un incendie met l'aéroport Heathrow de Londres à l'arrêt : un acte intentionnel ?

L'aéroport d'Heathrow, le plus grand de Londres, est à l'arrêt ce vendredi 21 mars. En cause ? Un incendie survenu dans un sous-station électrique de la capitale britannique. Le feu a été maîtrisé, mais ses causes ont toujours inconnues.

L'aéroport de Heathrow, le plus important de Londres et le plus fréquenté d'Europe, est complètement à l'arrêt ce vendredi 21 mars. La faute a un incendie survenu dans une sous-station électrique de Hayes, dans la banlieue-ouest de la capitale britannique, qui a entraîné une coupure de courant affectant l'ensemble de l'aéroport.

"Pour maintenir la sécurité de nos passagers et collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23h59 le 21 mars", a écrit l'aéroport londonien sur le réseau social X, recommandant aux passagers de ne pas se rendre sur place : "Il est conseillé aux passagers de ne pas se rendre à l'aéroport et de contacter leur compagnie aérienne pour plus d'informations. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée". Aucun départ ou atterrissage n'aura lieu ce vendredi à l'aéroport de Heathrow, mais "de sérieuses perturbations" sont également à prévoir "ces prochains jours" prévient l'établissement.

Si la mise à l'arrêt de l'aéroport est une des plus grandes conséquences de l'incendie qui s'est déclenché dans la banlieue londonienne, elle n'est pas la seule. "Un grand nombre de foyers et d'entreprises locales" sont affectés selon un porte-parole des pompiers, Pat Goulbourne. D'après The Guardian, 16 000 foyers se trouvent sans électricité et environ 150 logements ont été évacués après le signalement de l'incendie.

L'incendie de la sous-station électrique a été signalé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 23h25. Il a fini par être maîtrisé dans la matinée de ce vendredi 21 mars après une longue intervention de 70 pompiers. "Nous avons maîtrisé avec succès l'incendie et empêché qu'il ne s'étende davantage. Nous resterons présents sur les lieux tout au long de la journée, afin d'aider National Grid (l'opérateur du réseau électrique)", a indiqué le porte-parole des pompiers Pat Goulbourne dans un communiqué.

Si l'incendie est maîtrisé , l'intervention des pompiers se poursuit. Des investigations sur les causes de l'incendie devraient avoir lieu mais pour l'heure, l'origine du feu reste inconnue. Il n'est même pas précisé s'il s'agit d'un acte criminel ou d'un accident. Il n'est pas encore possible d'estimer l'heure à laquelle le courant sera rétabli à l'aéroport et dans le reste de Londres selon un courriel du porte-parole de l'aéroport d'Heathrow transmis à Reuters.

L'aéroport d'Heathrow accueille plus de 80 millions de passagers par an, doit 230 000 par jour, avec environ 1 300 atterrissages et décollages quotidiens. La mise à l'arrêt de l'établissement, qui est le deuxième aéroport le plus fréquenté du monde après celui de Dubaï, va entraîner des perturbations sur le trafic aérien. De nombreux avions en route pour Heathrow sont détournés vers des aéroports britanniques ou européens selon FlightRadar24, dont le porte-parole Ian Petchenik explique que "cela va perturber les activités des compagnies aériennes du monde entier".