Incendie à Paris : un centre de tri proche du tribunal détruit, les habitants invités à se confiner

Un spectaculaire incendie s'est déclenché lundi, en début de soirée, dans le nord-ouest de Paris, non loin du tribunal judiciaire. Le feu était toujours en cours en fin de soirée.

Un impressionnant panache de fumée noire au-dessus de Paris. Dans le ciel bleu de cette belle fin de journée printanière, la colonne de fumée noire interpellait lundi soir sur les réseaux sociaux. Et ce d'autant plus que l'incendie semblait provenir de la majestueuse tour en verre qui abrite le tribunal de Paris. Mais il n'en est rien. Le tribunal n'a pas pris feu.

L'origine de l'incendie se trouve dans une déchetterie située à proximité, plus exactement du centre de tri Syctom. Contacté par BFMTV, le Syctom a confirmé que le site en proie aux flammes était bien un centre de tri "où arrivent les poubelles jaunes", ce qui pouvait notamment expliquer pourquoi "ça brûl[ait] aussi vite". "Le centre de tri est complètement détruit", déplorait pour sa part le maire du 17e arrondissement vers 21 heures au micro de la chaîne d'information en continu. Et le président du Syctom, Corentin Duprey, de confirmer au Parisien vers 22 heures, alors que l'incendie était toujours en cours : le "bâtiment n'est pas sauvable".

Le feu est parti d'une zone de stockage de journaux à trier, en sous-sol, a révélé Corentin Duprey, président du Syctom, à BFMTV. Soit "les déchets les plus combustibles". Le sinistre est tel que le périphérique a dû être coupé dans les deux sens lundi soir. "Fermeture du périphérique intérieur de la porte de Champerret jusqu'à la porte d'Asnières" et "fermeture du périphérique extérieur de Porte de la Chapelle jusqu'à la Porte de Champerret", précisait sur X la préfecture de Police.

Les riverains appelés à "fermer les fenêtres"

Également sur X, les pompiers de Paris avaient rapidement confirmé en début de soirée faire face à un important incendie boulevard de Douaumont, dans le 17e arrondissement. Ils appelaient les riverains à la prudence, sans donner davantage de détails sur les circonstances de l'incendie. Chacun était invité à éviter le secteur pour laisser les soldats du feu opérer sans gêne. Sur place, pas moins de 200 pompiers et 60 engins étaient mobilisés vers 21 heures. L'objectif était alors que l'incendie ne se propage pas à d'autres bâtiments, selon le maire, Geoffroy Boulard.

Peu avant 22 heures, la mairie du 17e arrondissement appelait, "par mesure de sécurité" les riverains à rester chez eux et à fermer leurs fenêtres. Toute activité physique intense devait également être évitée. Les habitants concernés sont ceux du boulevard de Douaumont, de l'avenue de Clichy jusqu'à la rue Cardinet et de la rue Cardinet jusqu'à la rue de Saussure. Comme n'importe quelle fumée d'incendie, les fumées peuvent en effet être dangereuse pour l'organisme.

Quelle est la cause de l'incendie ?

D'après plusieurs internautes, un peu partout en banlieue, le panache de fumée était bien visible en début de soirée. Inauguré en 2019, ce centre de tri de collecte sélective est installé dans l'éco-quartier de Clichy-Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris. Comme le relayait L'Usine nouvelle à son inauguration, il a pour charge de préparer au recyclage les déchets type papiers, cartons, bouteilles... de sept arrondissements de la capitale (1er, 7ème, 8ème, 9ème, 16ème, 17ème, 18ème) ainsi que de quatre communes voisines (Saint-Ouen, Clichy-la-Garenne, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine), soit près d'un million d'habitants.

Selon la source de BFMTV, ce type d'incendie ne serait pas rare dans les centres de tri. Plus d'une centaine de départs de feu seraient d'ailleurs enregistrés chaque année dans les cinq centres de tri du Syctom. En cause, la plupart du temps : "des batteries au lithium, piles, etc." Pour l'heure, les autorités n'ont toutefois pas encore communiqué sur la cause exacte de l'incendie.