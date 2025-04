Chute d'un téléphérique en Italie : une défaillance technique en cause ? Une enquête ouverte

La chute d'une cabine de téléphérique a provoqué la mort de 4 personnes et blessé une autre, en Italie près de Naples jeudi 17 avril. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident.

Une cabine de téléphérique est tombée dans la région de Naples, dans le sud de l'Italie, dans l'après-midi de ce jeudi 17 avril. L'accident a causé la mort de quatre personnes, a déclaré la mairie de Castellammare di Stabia, où tout s'est déroulé. Une autre personne a été grièvement blessée, ont indiqué les services de secours en montagne et les pompiers.

Que s'est-il passé ? Le câble du téléphérique a rompu alors qu'une cabine transportant 16 passagers était proche de la ville et de la terre ferme. Une seconde cabine se trouvait au mont Faito, au-dessus d'un précipice. Ce sont les passagers de cette cabine qui ont été les victimes de l'accident. Les seize personnes quasiment arrivées à destination ont rapidement été secourues. En altitude, le mauvais temps et le brouillard ont significativement ralenti le passage des secours.

Selon un premier bilan, une personne avait été portée disparue, mais les secours ont finalement indiqué l'avoir retrouvée sans vie, portant le total des décès à quatre. Le cinquième passager de la cabine a été évacué en hélicoptère, gravement blessé. Son pronostic vital ne semble pas engagé, les pompiers ayant affirmé que le bilan était définitif. Ils s'efforcent désormais de sécuriser la cabine afin d'empêcher qu'elle ne glisse vers la vallée et ne cause de nouveaux dommages.

Une enquête ouverte

Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident survient sur ce téléphérique, bien que cela fasse date. Le téléphérique a été inauguré en 1952, et huit ans plus tard, une cabine est tombée au sol, ce qui avait provoqué la mort de quatre personnes. La longueur de la ligne est de trois kilomètres. La mairie a annoncé sur sa page Facebook annuler "tous les événements prévus pour les vacances de Pâques".

Le parquet local a ouvert une enquête, tandis que de nombreux responsables politiques ont fait part de leur profonde tristesse face à cette tragédie. L’enquête devra désormais éclaircir les circonstances ayant conduit au détachement du câble de remorquage, qui relie la station située en ville au sommet de la montagne. "Le téléphérique a rouvert il y a 10 jours avec toutes les conditions de sécurité requises par la réglementation. Ce qui s’est passé aujourd’hui est une tragédie inimaginable, imprévisible, sur laquelle il faudra bien sûr faire la clarté", a déclaré Umberto de Gregorio, le président de la société gestionnaire du téléphérique.

Giorgia Meloni, actuellement en déplacement à Washington où elle a rencontré plus tôt dans la soirée le président Donald Trump, a exprimé le souhait d'"exprimer au nom du gouvernement italien et en son nom personnel, sa proximité et ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et aux blessés", selon un communiqué.