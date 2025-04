Lyon : un homme soupçonné de viol sur mineur dans une piscine municipale

Un homme est soupçonné d'avoir agressé sexuellement un mineur dans une piscine municipale de Lyon. Mis en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineur survenu dans une piscine municipale de Lyon, relate Midi Libre, ce samedi 19 avril.

Les faits se sont déroulés le 7 avril dans la piscine municipale Garibaldi du troisième arrondissement. Le suspect avait été placé en garde à vue le 9 avril et présenté à un juge d'instruction "avec réquisition de mandat de dépôt, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de viol sur mineur de 15 ans", selon le parquet.

Placé sous contrôle judiciaire

"Le suspect a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire assorti notamment d'une interdiction de se rendre dans les piscines et tous les établissements sportifs accueillant des mineurs ainsi que l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs", détaille parquet, sans donner plus d'informations sur les faits.

Dans cette même piscine, plusieurs femmes avaient déjà dénoncé des agressions sexuelles. Un autre homme avait été interpellé le 30 mars. Il est désormais sous contrôle judiciaire. Une audience au tribunal est prévue pour le 25 septembre prochain.

La Ville a tenu a féliciter ses agents et les forces de l'ordre. "La présence d'un agent dans les vestiaires, la vidéosurveillance, ont permis une action rapide et efficace", a défendu la municipalité dans un communiqué, avant d'adresser "tout son soutien à la jeune victime et sa famille". "Grâce au sang-froid des agents municipaux, les suspects ont été rapidement identifiés, isolés, et la police alertée sans délai", a-t-elle rappelé.