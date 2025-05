Haute-Savoie : un pompier volontaire entre la vie et la mort après avoir tenté d'interrompre un rodéo urbain

Un sapeur-pompier volontaire a été percuté très tôt ce samedi 10 mai. Il se rendait au travail lorsqu'il a tenté d'interrompre un rodéo urbain. Son pronostic vital est engagé.

Le soleil commence à peine à se lever, samedi 10 mai à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), lorsque le drame se produit. Il est un peu plus de 6 heures du matin lorsqu'un homme, un sapeur-pompier volontaire d'une quarantaine d'année, est sur la route pour prendre son service. Il croise trois automobilistes en plein rodéo urbain devant sa caserne. Accompagné d'autres sapeurs-pompiers, il tente de les interrompre, selon des informations de BFMTV.

En regagnant la caserne, le pompier volontaire qui allait prendre son service a été percuté par un véhicule. Un acte qui serait volontaire. Il a été projeté en l'air à plusieurs mètres de hauteur et a percuté un muret dans sa chute. Le pompier, entre la vie et la mort, a été transporté à l'hôpital d'Annecy avec son pronostic vital engagé. Il est actuellement dans un coma grave avec un traumatisme crânien et thoracique. Ses collègues pompiers ont fait part de leur volonté de porter plainte.

Les deux automobilistes interpellés

Le conducteur, âgé de 19 ans, circulait sans permis et a tenté de fuir. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Des cartouches de protoxyde d'azote, de la vodka et des sodas énergisants ont été retrouvés dans sa voiture. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait déjà été condamné à trois reprises en 2024 pour usage et trafic de stupéfiants. Il était d'ailleurs convoqué, le 20 juin, devant le tribunal de Cambéry pour conduite sous emprise de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants en récidive. Un autre automobiliste, âgé de 20 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

La préfète de la Haute-Savoie a assuré "tout son soutien à ses proches et à ses collègues sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, notamment présents sur les lieux". Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place dans l'après-midi.

La veille, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a fait passer une circulaire aux procureurs de la République concernant ces rodéos urbains, qu'il a qualifié de "fléau (…) qui pourrit la vie de nombreux Français". Il leur a été demandé de "saisir systématiquement les véhicules impliqués dans des rodéos et, comme la loi le permet, les vendre ou les faire détruire avant même le jugement ".