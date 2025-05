Procès du braquage de Kim Kardashian : des peines inappropriées ? La réaction de la star américaine

Les accusés dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian risquent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de réclusion. Le verdict est attendu vendredi 23 mai au Palais de justice de Paris.

Que risquent les dix personnes accusées d'avoir tenté de voler la star américaine, Kim Kardashian, dans un hôtel parisien en 2016 ? La réponse est attendue ce vendredi 23 mai avec le verdict de la Cour d'assise de Paris. La veille et l'avant-veille, les avocats de la défense ont pu se succéder à la barre afin de plaider pour leurs clients. Les objectifs étaient de convaincre les magistrats et le jury populaire, présents au cours des quatre semaines du procès, et d'éviter la prison pour les accusés, comme le rapporte Nice Matin.

La procureure générale a requis jusqu'à 10 ans de prison contre les quatre accusés suspectés d'avoir volé et agressé la star, dont Aomar Aït Khedache, âgé de 69 ans, qu'elle décrit comme le "commanditaire" du braquage. Une peine de huit ans a été requise contre le fils de ce dernier et des peines de sept et six ont été demandées contre les autres mis en cause. Des peines inférieures aux sanctions maximum encourues puisque les quatre hommes identifiés comme les braqueurs encourent risquent jusqu'à 30 ans de réclusion, voire la perpétuité pour ceux qui sont en situation de récidive.

La procureure générale a jugé ses réquisitions justes prenant en compte "la violence" des faits, les conséquences psychologiques sur les victimes ainsi que l'état de santé des accusés surnommés les "papys braqueurs". Un accusé suit une chimiothérapie pour son cancer en marge du procès, tandis que le commanditaire présumé souffre de diabète, de maux du dos, de surdité et est quasiment muet. Son avocat a d'ailleurs plaidé pour voir sa peine allégée, rapporte BFMTV. La défense a, de manière générale, dénoncé des peines trop lourdes au regard de la santé des accusés. "À cet âge, une condamnation à de la prison ferme, c'est la perpétuité" a lancé à la cour l'avocat Frank Berton. "Je vous demande d'être à la hauteur. Et il n'y a pas que moi qui vous le demande, madame Kardashian vous le demande", a-t-il assuré face aux jurés.

La star américaine encore choquée

Kim Kardashian a pu être entendue la semaine dernière. La star américaine, qui étudie le droit depuis six ans, a enfin obtenu son diplôme il y a peu. Elle avait alors accepté les excuses de l'un des accusés. Dans son témoignage qui s'étale sur plus de quatre heures, Kim Kardashian décrit notamment sa "certitude de mourir" le jour du braquage, son sentiment de terreur face à la perspective d'être "violée" cette nuit-là… Elle avait ensuite quitté la cour de justice et avait repris le fil de sa vie comme en atteste son profil Instagram où des selfies de luxe devant le Ritz ou en péniche sous la Tour Eiffel avaient été postés, bien loin du procès des "papys braqueurs".