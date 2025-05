Incendie dans le Nord : un homme et deux enfants morts... L'origine du feu interroge

Un père de famille et deux de ses enfants sont morts dans un incendie qui s'est déclenché à leur domicile, à Attiches (Nord), dans la nuit de lundi à mardi. Le reste de la famille a survécu, mais l'origine du feu est encore inconnue.

Un incendie s'est déclaré dans une maison à Attiches, dans le Nord, dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 mai, et a fait au moins trois morts. Un homme et deux enfants ont été retrouvés décédés dans les décombres du domicile a indiqué la préfecture du Nord. La mère de famille et deux autres enfants ont été conduits à l'hôpital pour une prise en charge, mais aucun pronostic vital n'est engagé. La préfecture et les secours ont donné un bilan définitif peu avant 9 heures après que le corp du quatrième enfant, jusque là porté disparu, a été retrouvé dans les décombres.

Le feu s'est déclenché entre 3h30 et 4h du matin selon le maire d'Attiches, Luc Foutry. L'incendie "a pris assez rapidement mais ne s'est pas propagé aux autres maisons" qui sont toutes mitoyennes dans la rue sinistrée. Le feu est désormais maîtrisé mais "beaucoup de pompiers" se trouvent encore sur place. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.

La maison qui a brûlé était occupée par un couple et ses quatre enfants qui ont dû "être surpris dans leur sommeil", selon le maire. La mère de famille a été réveillée par la fumée et est parvenue à quitter le domicile avec deux de ses enfants âgés de 3 et 10 ans. Le père est resté bloqué à l'intérieur avec les deux autres enfants âgés de 5 et 8 ans. "C'est un drame", a déclaré Luc Foutry.