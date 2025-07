Tremblement de terre en Vendée : pourquoi les séismes sont fréquents dans ce département ?

Dans la matinée du dimanche 13 juillet, un séisme de magnitude 3,7 a été enregistré dans le nord-est de la Vendée. L'épicentre du tremblement de terre se situe près de la commune de Montaigu.

La Vendée a été touchée par un séisme ce dimanche 13 juillet, à 8h17 plus précisément. Ce sont des experts du Bureau central sismologique français qui ont détecté un tremblement de terre de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter, rapporte notamment Cnews.

D'après les éléments fournis par France Séisme, l'épicentre de la forte secousse se situe non loin de la commune de Montaigu. Pour autant, le séisme a été perceptible dans un périmètre très large : de l'intérieur des terres au nord-est de la Vendée, des Herbiers à Montaigu, en passant par Bazoges-en-Paillers, Chavagnes-en-Paillers et Chauché. Aussi impressionnant qu'ait été le tremblement de terre en Vendée, ce phénomène sismique n'est pourtant pas si rare dans le département vendéen. En effet, il fait partie des quatre principales zones à risque sismique fortes en France. Avec lui, on retrouve : les Alpes, les Pyrénées et le Jura. En avril dernier, un tremblement de terre de magnitude 3,6 avait même frappé la Vendée.

L'explication derrière une telle activité sismique importantes - quoique d'intensité faible - repose sur une ancienne chaîne de montagnes formée il y a environ 300 millions d'années sur laquelle s'est construit le département. Toutefois, les spécialistes en géologie estiment que les secousses sismiques sont réellement dangereuses à partir d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. Arrivé à un tel niveau, les séismes peuvent provoquer des glissements de terrain et mettre en péril des bâtiments. La nature du sol est aussi un élément à prendre en compte pour tenter d'anticiper les dégâts provoqués par un tremblement de terre. Ainsi, un sol dur et rocheux absorbe davantage l'énergie qu'un sol sableux et mouvant. En Vendée, on retrouve ces deux types de sols.

Des habitants surpris par la secousse

Sur le site du média ICI Loire Océan, les habitants concernés par le phénomène sismique auraient signalé des problèmes au Bureau central sismologique français. L'un d'entre eux est cité sur le site internet du média local : "J'ai entendu une grosse explosion en Vendée dans le secteur Montaigu Chauché. Beaucoup d'habitants ont entendu une explosion." Les pompiers vendéens indiquent également avoir reçu une dizaine d'appels liés à cet événement. Cependant, aucune intervention n'a été nécessaire.