Incendie d'un appartement, guet-apens… une nuit de violences à Béziers

La nuit a été mouvementée à Béziers (Hérault). Un guet-apens a été tendu aux forces de l'ordre dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 juillet. Un policier a été blessé et un appartement a pris feu.

C'est une nuit de violences qu'ont vécu les habitants du quartier de la Devèze, à Béziers (Hérault). Il est environ 1 heure du matin, dimanche 20 juillet, lorsque les pompiers sont appelés à intervenir dans ce quartier pour un véhicule en flammes. Les secours connaissent bien la zone, ils savent que la situation y est souvent tendue et appellent donc les forces de l'ordre pour les y accompagner.

Arrivés sur place, pompiers et policiers trouvent des poubelles et du mobilier urbain empilés, comme pour faire une barricade, et sont rapidement pris pour cible avec des mortiers par une cinquantaine de personnes, rapportent nos confrères de France 3. Ils sont tombés dans un guet-apens et sont obligés de se replier. L'un des policiers est blessé à l'arrière du genou par un mortier.

Un appartement prend feu

Alors que la police de Béziers a appelé en renfort les brigades anticriminalité de Sète et d'Agde et est prête à intervenir, un mortier atterrit dans un des appartements des immeubles alentours. Il s'agit du domicile d'une femme âgée, dont le canapé prend immédiatement feu. Les pompiers interviennent grâce à leur échelle et évacuent l'habitante ainsi que d'autres personnes qui se sont réfugiées sur le toit de l'immeuble. Le chat de la femme a été retrouvé mort dans son appartement, qui a été totalement détruit par les flammes. Sur les onze personnes qui ont été évacuées, neuf ont dû être relogées en raison de l'état de l'immeuble après cet incendie.

L'intervention des pompiers a servi de diversion pour les assaillants, qui ont fui la scène. Aucune interpellation n'a pu être faite. Une enquête a été ouverte et les premiers éléments laissent à penser que ce guet-apens serait une réaction de trafiquants de drogue après plusieurs saisies dans ce quartier ces derniers jours.

Trop de drogues à Béziers ? Le procureur dit stop

Le quartier de la Devèze n'est pas épargné par le trafic de drogue. " Ce quartier a toujours été connu pour avoir plusieurs points de deal ", explique le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, au micro de BFMTV, le lendemain de cette nuit de violences.

Le magistrat vise autant les vendeurs que les consommateurs pour la lutte contre le narcotrafic : "La population qui consomme des stupéfiants a l'habitude d'aller dans ce quartier pour se fournir en cannabis ou en cocaïne (…) on passe notre temps à essayer d'interpeller les auteurs des trafics, on passe notre temps à les mettre en prison, parfois des peines de plus en plus longues, mais tant qu'il y aura des consommateurs qui achètent ces stupéfiants, il y aura des trafiquants pour les remplacer dans l'heure." Il appelle enfin à "assécher le marché" des stupéfiants afin "d'affaiblir les trafiquants" et demande à ce que "le trafic de drogues soit une cause nationale".

Pour limiter au maximum les risques d'une nouvelle nuit de violences, la CRS 81 sera déployée ce soir et cette nuit dans le quartier, soit une quarantaine de policiers, annonce le préfet de Béziers à nos confrères.