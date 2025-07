Le couple Macron porte plainte et pourrait gagner des dizaines de millions d'euros

Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé une plainte contre une influenceuse auprès de la justice américaine le 23 juillet 2025. Ils portent de lourdes accusations qui pourraient entraîner des sanctions conséquentes.

Le couple présidentiel s'engage dans des poursuites judiciaires pour défendre la dignité de Brigitte Macron. Dans leur viseur, l'influence ultraconservatrice américaine Candice Owens qui a relancé la théorie complotiste selon laquelle la Première dame serait née homme. Emmanuel Macron et son épouse ont déposé plainte auprès de la Cour supérieure du Delaware le 23 juillet 2025. Dans le document long de plus de 200 pages, 22 chefs d'accusation sont retenus contre l'influenceuse notamment pour diffamation, atteinte à la vie privée par insinuation et préjudice moral intentionnel.

Alors que Brigitte Macron fait l'objet de rumeurs affirmant qu'elle est une personne transgenre depuis le premier quinquennat du chef de l'Etat, ces fausses informations ont repris de l'ampleur ces derniers mois par le concours de Candice Owens. Depuis mars 2024, l'influenceuse aux millions d'abonnés construit son succès sur la diffusion de cette théorie complotiste. Plusieurs vidéos d'une série intitulée "Becoming Brigitte", que l'on peut traduire par "Devenir Brigitte", ont cumulé des millions de vues sur les réseaux de l'Américaine.

"S'il y a un cas flagrant de diffamation, c'est bien celui-ci", estime Thomas Clare, l'un des avocats représentant le couple présidentiel. "Madame Owens a sciemment diffusé une théorie du complot fausse et sans fondement, dans l'intention manifeste d'humilier madame Macron, de lui infliger une détresse émotionnelle, et d'en tirer un profit économique substantiel", écrit-il avec ses confrères dans la plainte. Le président de la République, son épouse et leurs avocats accusent l'influenceuse d'avoir mené une "campagne globale d'humiliation" à coups d'allégations "farfelues, diffamatoires et tirées par les cheveux" ayant conduit à un "harcèlement mondial et systémique". La plainte fait notamment mention de menaces de mort contre le couple ou encore d'attaques visant les petits-enfants de Brigitte Macron.

Pour appuyer leur plainte, Emmanuel et Brigitte Macron assurent avoir averti Candice Owens du caractère diffamatoire de ses propos, et ce, à trois reprises : en décembre 2024 ainsi qu'en avril et juillet 2025. "Madame Owens a eu de multiples occasions de vérifier les faits ou de retirer ses déclarations. Au lieu de cela, elle a redoublé d'ardeur. Ces mensonges ont créé d'énormes dommages sur les Macron", souligne Thomas Clare.

Un montant "vertigineux" versé au couple Macron ?

Avec cette plainte, le couple Macron peut réclamer plusieurs millions de dollars comme prévu par la justice américaine. Le montant exact n'a pas été révélé, mais la note est susceptible de grimper en comptant les dommages compensatoires, ceux versés en réparation du préjudice moral, les dommages punitifs, ceux devant servir de sanction ainsi que les frais juridiques et les autres dommages et intérêts liste Le Parisien qui évoque la somme de 50 millions de dollars, soit plus de 42 millions d'euros. Jared Kaplan, avocat et professeur de droit au Georgetown University Law Center, confirme auprès du journal que "s'il est établi que Candace Owens a monétisé la diffamation de Brigitte Macron dans une logique commerciale, les dommages punitifs pourraient être vertigineux".

Candice Owens aura l'occasion de se défendre lors de la prochaine audience préliminaire dans cette affaire prévue le 17 septembre à Washington. "Je ne me laisserai pas réduire au silence par un gouvernement étranger. Nous sommes en Amérique", a déjà déclaré l'influenceuse qui devrait faire appel au Premier Amendement garantissant une très large liberté d'expression.