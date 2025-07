"J'aurais pu perdre mon travail" : il est testé positif à l'alcool après avoir mangé une madeleine

Un jeune homme n'a "jamais vu une goutte d'alcool" de sa vie, et pourtant, après avoir mangé une madeleine, il est testé positif par un éthylotest.

La situation est particulièrement incongrue. Un homme de 20 ans, jeune habitant de Mont-de-Marsan, s'est rendu à son travail vers 4 heures du matin. Une structure de vacances, qui soumet chaque matin ses employés à un test d'alcoolémie. "En attendant mon tour, j'ai mangé l'une des deux madeleines que j'avais amenées ce matin-là", a-t-il témoigné à Sud-Ouest. En soufflant, la machine affiche une croix rouge : il est testé positif à l'alcool.

"Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie et là je suis positif en mangeant une madeleine !", a-t-il réagi. Il demande à refaire le test à deux reprises, rien ne change. Un dernier test est réalisé quinze minutes plus tard. "J'ai bu un demi-litre d'eau, j'ai pris un chewing-gum, je me suis lavé la bouche." Le test est enfin négatif, il peut aller travailler.

Notre madeleine ne contient pas d'alcool dans sa formulation

"J'aurais pu perdre mon travail. J'en fais des cauchemars. Être positif à l'alcool en mangeant une madeleine, ça me perturbe", a-t-il confié. Il a réitéré l'expérience le lendemain, en arrivant à jeun à son travail. Après avoir mangé la madeleine, la machine vire au rouge. "Cela a confirmé que je ne mentais pas."

Le jeune homme s'est rendu au commissariat pour poser une main courante. Selon la déclaration, consultée par le journal, des policiers ont fait le test. Un premier a été testé positif à l'alcool pour 0,05 mg/L d'air expiré, et un deuxième à plus de 0,25 mg/L, soit au-dessus de la limite. La rédaction de Sud-Ouest a également fait l'expérience et est tombé sur le même résultat.

"Ces madeleines, j'en mange depuis des années, ce sont mes préférées", a réagi la mère du jeune homme. "Je me sens trahie. J'ai l'impression que tout cela est irréel. Il faut que ça se sache car si quelqu'un prend la voiture, a des contre-indications ou même si un enfant en mange, les conséquences peuvent être dramatiques."

Les madeleines en cause : celles de la marque espagnole Arenas. L'export manager Zeus Moreno Cerrato, a été contacté par le journal, et a fait part de sa surprise. "Notre madeleine ne contient pas d'alcool dans sa formulation. C'est la première fois que nous recevons un retour de ce type." Il a également précisé qu'une analyse en laboratoire allait être réalisée.