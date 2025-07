Affaire Jubillar : énorme rebondissement à deux mois du procès, un coup dur pour le suspect

Cédric Jubillar devra faire sans un élément clé lors de son procès, qui s'ouvre le 22 septembre 2025 devant la cour d'assises d'Albi (Tarn). Il s'agit là d'un rebondissement majeur dans cette affaire hors normes.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Jubillar. Accusé d'avoir tué sa femme - dont le corps n'a jamais été retrouvé - Cédric Jubillar doit désormais faire face à un imprévu de taille, à moins de deux mois du début de son procès. L'un de ses trois avocats annonce jeter l'éponge, ce mardi 29 juillet 2025. En effet, Jean-Baptiste Alary indique dans les colonnes de La Dépêche du Midi se retirer définitivement du dossier.

Cédric Jubillar a-t-il tué son épouse, Delphine, infirmière et mère de deux enfants, en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines ? L'Albigeois et désormais ex-avocat du suspect est convaincu du contraire. "Je reste convaincu de l'innocence de Cédric Jubillar, lequel me fait entièrement confiance", assure-t-il. En revanche, il n'assurera pas sa défense devant la cour d'assises d'Albi, à partir du 22 septembre prochain, date de l'ouverture du procès de Cédric Jubillar dans la sous-préfecture du Tarn, à une soixantaine de kilomètres de Toulouse.

L'avocat "au bord de la rupture"

Jean-Baptiste Alary évoque chez nos confrères de La Dépêche du Midi une "pression médiatique qui pèse énormément depuis le début" et qui "a eu de graves répercussions sur ma santé". "Pour raisons médicales, j'ai pris la décision, en accord avec mes deux confrères, Mes Alexandre Martin et Emmanuelle Franck, de me retirer du dossier", explique le pénaliste. Un retournement de situation plus qu'inattendu, qui plus est dans ce timing, à exactement cinquante-cinq jours du début du procès.

L'avocat se dit épuisé par quatre années de vives pressions médiatiques, ce dernier serait désormais "au bord de la rupture", éreinté par cette affaire hors normes, au retentissement national. Le soin de défendre Cédric Jubillar reviendra désormais aux deux autres avocats en charge du dossier, et qui travaillaient jusqu'alors main dans la main avec Jean-Baptiste Alary : Mes Alexandre Martin et Emmanuelle Franck, deux confrères toulousains. L'Albigeois "avait amené toute sa pugnacité dans ce dossier", rappelle le quotidien local.