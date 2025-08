Accident à Ajaccio : ce comportement du conducteur pointé du doigt, une piste privilégiée

Un grave accident de petit train a fait 18 blessés, dont quatre gravement touché, à Ajaccio, en Corse, le jeudi 31 juillet. Le conducteur du véhicule doit être mis en examen pour "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui".

Un balade touristique qui finit en carambolage. Un accident de petit train a eu lieu à Ajaccio sur la route des Sanguinaires, le jeudi 31 juillet, alors que le véhicule entreprenait une manœuvre dans un rond-point du secteur de Santa Lina. "C'est au cours de la manœuvre que le dernier wagon s'est renversé", précise Corse Matin. L'accident a fait 18 blessés, dont quarte graves qui ont été "évacués et traités en urgence absolue".

Le conducteur du petit train, un homme de 70 ans, a été placé en garde à vue. Il ne "s'explique pas" les raisons de l'accident selon le communiqué du procureur de la République d'Ajaccio publié ce vendredi 1er août. L'hypothèse d'une conduite sous emprise est écartée au regard des résultats des dépistages à l'alcool et aux stupéfiants qui sont revenus négatifs selon le parquet. La vitesse du petit train a été pointée du doigt par plusieurs témoins et passagers du petit train. "Les premières informations pourraient laisser supposer que la vitesse est en cause", confiait dès jeudi le procureur Nicolas Septe auprès de l'AFP. "Dès le départ, il roulait très vite, il a pris le rond-point tellement vite que le dernier wagon, dans lequel on était, s'est retourné contre un trottoir. On a eu de la chance, on a rien, que des égratinures, mais on est choqués, on a eu très peur", a déclaré une passagère du train qui a témoigné auprès d'Ici RCFM.

Le véhicule de balade touristique est pourtant bridé à 40 km/h selon les informations de BFMTV. Le conducteur est par ailleurs expérimenté puisqu'il conduit le petit train d'Ajaccio à chaque saison estivale depuis 2016. L'homme doit être présenté à un juge ce vendredi 1er août pour une mise en examen des chefs de "blessures involontaires" et de "mise en danger de la vie d'autrui".

18 blessés, dont quatre gravement touchés

L'accident de petit train à Ajaccio a fait 18 blessés selon le bilan dressé par le parquet. Toutes ces personnes, dont 6 enfants âgés de 2 à 10 ans, ont été transportées à l'hôpital. Elles présentent des "traumatismes divers et importants" selon le colonel César Lanfranchi, l'officier supérieur de permanence du centre de secours départemental de Corse du Sud, au micro de BFMTV. Quatre "blessés graves" ont été "évacués et traités en urgence absolue", parmi eux se trouvent deux enfants selon le parquet. "Les premières nouvelles sont rassurantes, et leur pronostic vital n'est pas engagé", précisait Charly Voglimaccin, adjoint au maire d'Ajaccio, au micro d'Alta Frequenza quelques heures après l'accident. Les blessures sont principalement des "écrasements de membres", confiait le directeur de cabinet du préfet, Florian Straser, à l'AFP.

Le train transportait 58 passagers et "43" passagers sont impliqués dans l'accident selon selon Corse Matin. Des touristes, des enfants et des locaux étaient présents à bord. "Une grande proportion de croisiéristes" de nationalités étrangères a été prise en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique, a indiqué César Lanfranchi.