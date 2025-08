Enfant disparu en mer à Gravelines : les recherches arrêtées, une enquête ouverte

À Gravelines, trois enfants ont été emportés par le courant de la mer du Nord ce samedi 2 août. Deux ont été sauvés, le troisième reste introuvable. Les recherches ont été arrêtées.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a indiqué dans un communiqué que "l'enfant disparu en mer reste introuvable". Samedi 2 août, trois enfants âgés de 11, 12 et 13 ans issus d'une même famille ont profité de l'après-midi pour partir pêcher à proximité de la jetée des huttes de Gravelines (Nord), d'après les informations fournies par le parquet de Dunkerque.

C'est un lieu fréquenté des amateurs mais difficile d'accès. "Le père et l'oncle étaient à la pêche" depuis la plage, et les enfants jouaient à bord d'un petit bateau pneumatique. "Les trois gamins ont peut-être chahuté à bord du bateau et le bateau a chaviré", indique à nos confrères de France 3 Alain Boonefaes, adjoint à la sécurité publique du maire de Gravelines.

Un témoin de l'incident était à terre et a donné l'alerte en voyant les trois adolescents emportés par le courant par un vent fort. L'un a rapidement été secouru par des pécheurs et un autre est sorti seul de l'eau. Ils ont tous les deux été pris en charge par les pompiers et ont informé les secours que leur cousin, âgés de 13 ans, était toujours à l'eau, précisant qu'il avait des difficultés à nager. Vers 16 heures, le CROSS Gris-Nez a déclenché l'intervention des secours sur terre, en mer, comme dans les airs.

Les recherches interrompues, une enquête ouverte

Hélicoptère de la marine, drone, pompiers, sauveteurs de la SNSM ont travaillé ensemble pendant près de trois heures pour retrouver le troisième adolescent. Mais "malgré l'engagement intensif des moyens aériens, nautiques et terrestres, l'enfant disparu en mer reste introuvable". "Après plusieurs heures d'opérations sans résultat", la préfecture a décidé d'arrêter les recherches en fin de journée, vers 19h45. Au lendemain du drame, "les chances de retrouver l'adolescent sain et sauf sont considérées comme minces" par le parquet de police de Dunkerque.

Les deux enfants rescapés ont été "légèrement blessés" et transportés au centre hospitalier de Dunkerque en état de choc, selon les pompiers. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et confiée au commissariat de police de Dunkerque. Les deux adultes qui accompagnaient les enfants ont été entendus par les enquêteurs. Sous le choc, aucun n'a été placé en garde-à-vue.