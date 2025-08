Laissé seul par son père avec un rottweiler, un enfant de 9 ans a été mordu à mort

Un enfant de neuf ans a été tué par le chien de son père, samedi 2 août près de Pithiviers, dans le Loiret. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

Un enfant de 9 ans a été tué par le chien de la famille, un rottweiler de 60 kg, samedi 2 août à Escrennes, près de Pithiviers, dans le Loiret. Il était seul au domicile de son père, qui en avait la garde alternée, a révélé La République du Centre. Le père du garçon était parti faire des courses lorsqu'il a été alerté par un voisin. Une fois rentré, il a découvert son fils allongé au sol, face contre terre. Selon le procureur adjoint Emmanuel Delorme, "l'enfant a été mordu au niveau du visage et de la tête, très grièvement". Il a été "mordu à mort" à la tête et au cou lorsque son père et son frère aîné étaient partis. Le garçon était inanimé à l'arrivée des pompiers et est décédé peu de temps après.

Le père a été placé brièvement en garde à vue et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte à son encontre. "La question est de savoir s'il avait les autorisations pour avoir l'animal, s'il avait été déclaré, s'il n'y a pas de fautes commises par le père", a précisé le parquet d'Orléans. Le rottweiler est un chien de catégorie 2 dont les propriétaires sont soumis à des obligations. Dans l'attente des secours, le père a porté deux coups de couteau au rottweiler, qui était encore très agressif vis-à-vis de la victime, a indiqué Le Parisien. Selon le père, le chien n'avait jamais mordu avant le drame. L'animal, dont le comportement était toujours violent, a été tasé par les gendarmes, puis euthanasié. Il doit faire l'objet d'analyses, notamment pour la rage, a précisé le parquet d'Orléans. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Pithiviers et à la brigade territoriale de Pithiviers.