Aix-en-Provence : prostitution, esclaves… Un réseau démantelé, ce que l'on sait

Un homme et une femme ont été interpellés et placés en garde à vue après que trois femmes ont été retrouvées séquestrées dans un appartement d'Aix-en-Provence. Leurs papiers leur avaient été confisqués et elles devaient se prostituer jusqu'à 16 heures par jour.

C'est un grave réseau de prostitution qui a été démantelé, mercredi 6 août, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Comme le rapporte Ouest-France, deux personnes, un homme et une femme, ont été interpellées et placées en garde à vue après la découverte, dans un appartement, de trois femmes séquestrées. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux personnes interpellées recrutaient des femmes en Amérique du Sud "par le biais de réseaux sociaux cryptés afin de travailler en qualité de "dame de compagnie"". Elles étaient ensuite "conduites dans un appartement et devaient immédiatement se livrer à la prostitution 16 heures par jour". Leurs gains étaient également confisqués.

Les appartements étaient loués via une plateforme de réservation à Aix-en-Provence, mais aussi à Cannes et Menton. C'est un signalement qui a mis les enquêteurs sur la piste, le mardi 5 aout. Celui-ci a permis aux forces de l'ordre de retrouver, après plusieurs jours de surveillance, les trois femmes d'origine colombienne et vénézuélienne.

Au moins 14 victimes

"À ce stade des investigations, les enquêteurs ont mis en évidence le recrutement sur une période de deux années de 14 jeunes femmes en provenance du continent latino-américain qui étaient livrées à la prostitution dans des appartements loués", selon le bureau du procureur. Lors de la perquisition, plus de 200 000 euros ont été saisis, dont 194 000 euros en espèces, selon le parquet.

L'homme et la femme doivent être présentés, ce vendredi 8 août, à la justice pour "proxénétisme aggravé, séquestration arbitraire de plusieurs personnes, traite d'êtres humains et blanchiment".