Explosion à Vénissieux : un mort et plusieurs blessés, une piste avancée

Une violente explosion s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi dans un immeuble de Vénissieux, près de Lyon. Une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées.

Dans la nuit de dimanche 17 au lundi 18 août 2025, une violente explosion s'est produite au 3ème étage d'un immeuble du quartier des Minguettes à Vénissieux près de Lyon, rapporte BFM Lyon. Le drame, suivi d'un incendie, est survenu vers 3h30 du matin. Une personne est décédée, selon une information de TF1, confirmée par la préfecture du Rhône.

Dix-huit personnes ont été prises en charge en "urgence relative" et neuf ont été conduites à l'hôpital pour des "vérifications", a précisé la préfecture au Parisien. Le feu, qui s'était déclaré sur l'avenue de la Division Leclerc, a pu être rapidement éteint grâce à l'intervention de près de 80 pompiers.

"Une vision de chaos" selon une habitante

En pénétrant dans l'appartement, les pompiers ont découvert le corps calciné de la victime, selon des sources policières citées par BFMTV. D'après les premières constatations de la préfecture, l'explosion pourrait être liée à une fuite de gaz, mais l'enquête devra encore le confirmer.

Les dégâts dans l'immeuble sont "importants" d'après le Progrès. Une habitante de l'immeuble touchée par l'explosion raconte au journal : "C'était une vision de chaos. On a senti surtout un souffle. Toutes les portes de tous les paliers ont été éjectées. Les cadrans de fenêtres sont tombés sur nous dans le lit. On ne savait pas ce qui se passait, leu feu, les cris, les hurlements et la peur. On ne savait pas par où descendre..."

La Ville de Vénissieux prépare désormais une opération de relogement pour les sinistrés. Le préfet délégué du Rhône pour la défense et la sécurité, Antoine Guérin, s'est rendu sur place dans la matinée, rapporte Actu Lyon.