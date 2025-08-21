Mort de Jean Pormanove : les streamers responsables du décès ? Les conclusions de l'autopsie

L'autopsie du corps de Jean Pormanove, streamer français décédé en direct sur la plateforme Kick le 18 août, a permis de déterminer les causes de sa mort. Ses collègues streamers ont été pointés du doigt pour leur responsabilité.

Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est mort dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août à Contes, près de Nice (Alpes-Maritimes). Suivi par près d’un demi-million d’abonnés sur les réseaux sociaux, l'homme de 46 ans s’était fait connaître sur la plateforme Kick en participant à des “défis” extrêmes, souvent humiliants, orchestrés face caméra par deux membres du collectif Le Lokal TV : Owen C., alias "Narutovie", et Yassin S., alias "Safine". Sa disparition est survenue alors qu’il enchaînait un live marathon de douze jours avec ses collègues streamers, marqué par des humiliations et des violences.

Le parquet de Nice a ouvert une enquête, confié aux gendarmes de la brigade de recherches de Nice afin de déterminer si les violences subies lors du live ont un lien avec la mort. "Plusieurs auditions de personnes présentes au moment du décès ont été faites sans qu’à ce stade elles permettent de donner une orientation quant aux causes de celui-ci" avait annoncé le mercredi 20 août le procureur de Nice Damien Martinelli. "De nombreuses saisies de matériels et vidéos" ont été réalisées "afin notamment de préciser les faits intervenus en amont du décès et susceptibles d’avoir pu contribuer à celui-ci", avait-t-il également indiqué. Cette nouvelle enquête s'inscrit "en parallèle" de celle ouverte en 2024 suite aux révélations de Médiapart sur les violences subies par Jean Pormanove.

Une mort "d'origine médicale et/ou toxicologique"

L’autopsie du corps de Raphael Graven, réalisée jeudi 21 août au matin, a indiqué que "les causes probables du décès apparaissent donc d’origine médicale et/ou toxicologique." Le parquet a précisé dans un communiqué cité par BFMTV qu'"à la lumière de ces éléments, les médecins experts considèrent que le décès n’a pas une origine traumatique et n’est pas en lien avec l’intervention d’un tiers". Selon les médecins, l’examen a révélé "l'absence de lésions traumatiques tant au niveau interne que externe, ce notamment au niveau du visage et du crâne, pouvant expliquer le décès et l'absence de lésions correspondant à des brûlures". L’autopsie a toutefois mis en évidence la "présence de quelques ecchymoses et lésions cicatrisées plus particulièrement sur les membres inférieurs".

"Des analyses complémentaires, toxicologiques et anatomopathologiques, ont été ordonnées pour préciser ces causes" a écrit le parquet dans le communiqué. Ces résultats seront "mises en relation" avec les antécédents médicaux connus de Raphaël Graven. En 2024, il avait dû interrompre une anesthésie lors d’une intervention dentaire "au regard des difficultés cardiaques mises en évidence à cette occasion". Le communiqué indique également qu’il suivait un traitement médical pour la glande thyroïde.

Au moment de son décès, Raphaël Graven participait à un live marathon sur la plateforme de stream Kick depuis "298 h" (douze jours) avec ses deux acolytes issus des quartiers populaires niçois. Sur les images du live relayées sur X - son compte Kick, qui comptait 192 800 abonnées, ayant été supprimé - on l’aperçoit allongé parmi d’autres personnes endormies, la tête dissimulée sous une couette. Les internautes toujours connectés peuvent l'entendre respirer difficilement, avant de rester immobile pendant une quarantaine de minutes. "Narutovie" tente alors de le réveiller, d'abord en lui lançant une bouteille d'eau vide, avant de s'inquiéter que celui-ci ne réagisse pas. "Il est vraiment dans une position chelou", peut-on entendre, juste avant l’interruption brutale du direct.

Plusieurs internautes, cités par RMC BFMTV, affirment que le quadragénaire venait de subir "dix jours et nuits de torture", retransmis en direct : violences physiques "extrêmes", "privation de sommeil", "l'ingurgitation de produits toxiques". Médiapart a consulté l'intégralité du live. "On y voit Raphaël Graven se faire frapper et humilier à de très nombreuses reprises, par d'autres membres de la chaîne hilares, le tout sous messages d'insultes des spectateurs", a noté le média d'investigation. "Narutovie", Safine H et un autre homme surnommé "3Cheveux" "frappent, étranglent, moquent et humilient" Raphaël Graven et "Coudoux", un homme handicapé sous curatelle.

"J'ai l'impression d'être séquestré"

Selon les vidéos consultés par le média, Raphaël Graven a menacé à plusieurs reprises d'appeler la police au cours des douze jours de direct. Ces menaces ont été régulièrement "tournées en ridicule par les autres membres de la chaîne". Un extrait relayé par le compte X de Cerfia montre également "Narutovie" lire un message de détresse que "Jean Pormanove" a écrit à sa mère quelques jours avant son décès : "Là ça va trop loin. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde". Sa mère, inquiète, lui aurait répondu : "C'est de pire en pire, je te plains mon fils", en notant qu'il avait beaucoup maigri. Mais "Narutovie", moqueur, a lâché devant l’écran : "T'as jamais eu aussi bonne mine fils de p*te".

L'interruption du direct a provoqué l'inquiétude des fans du collectif "Lokal" sur le forum Discord. Certains affirmaient que Raphaël Graven aurait fait "une sorte d'étouffement dans son sommeil". D'autres incitaient aux fans habitants à Nice à se rendre directement au local avant qu'un administrateur du forum confirme qu'il y a eu "un soucis avec JP", demandant de ne pas propager de rumeurs. Le canal de discussion a été verrouillé dans la foulée. C'est finalement en fin d'après midi que "Narutovie" a officialisé la mort de "Jean Pormanove" sur Instagram : "J'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP nous a quittés. Mon frère, mon acolyte, mon partenaire, six années côte à côte, sans jamais nous lâcher, je t'aime mon frère et tu vas terriblement nous manquer", a-t-il écrit, demandant de respecter sa mémoire en ne diffusant pas "la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil". D'après RTL, le streamer est "effondré", en "larmes chez sa grand-mère". "Dis devant la caméra que c’est pas notre responsabilité si tu meurs" Selon RTL, les protagonistes de ces vidéos soutiennent qu’il s’agissait d’une "mise en scène consentie". L’absence de traces de violence à l’autopsie semble confirmer leur interprétation, mais il reste à établir si Raphaël Graven a été forcé de subir ces violences. Sur ce point, ses acolytes, qui étaient au courant de ses problèmes de santé, avaient déjà anticipé l'éventualité de sa mort lors d'un live : "Si demain il meurt en plein live, c’est dû à son état de santé de merde et pas à nous. (…) Dis devant la caméra que c’est pas notre responsabilité si tu meurs en plein live", a affirmé "Narutovie" avant que "Jean Pormanove" s'exécute. Contacté par Mediapart, Nabil El Ouchikli, l'avocat d'Owen C, a assuré que Raphaël Graven "de manière volontaire, a participé à des mises en scène diffusés en direct desquelles il tirait ses revenus", estimant que "dans le cas de M. Raphaël Graven, il n'y a ni atteinte à sa dignité, ni exercice d'une quelconque contrainte". Même défense du côté de son acolyte "Safine". L'avocat de Yassin S. a indiqué à l'AFP que son "client n’a aucune responsabilité dans ce décès" et "se tient à la disposition" des enquêteurs. Pointé du doigt par les internautes depuis la mort de "JP", Yassin S. a annoncé via un communiqué de son avocat son intention de déposer plainte suite à une "campagne de cyberharcèlement". De son côté, "Narutovie" a affirmé dans une story Instagram que "personne ne sait, mais tout le monde parle", ajoutant sur sa relation avec le streamer : "On s’aimait et c’est tout ce qui compte." Le frère de ce dernier, qui a déjà participé à certains des streams, a tenu à défendre leur version auprès de RTL. "On faisait pas mal de conneries, de défis mais c'était quand même assez contrôlé, scénarisé", a expliqué Gwen. D'après lui, l'équipe de streamers faisait en sorte que les scènes paraissent spectaculaires mais qu'ils étaient "à des années lumières de penser qu'il pouvait arriver quelque chose comme ça". Les streamers Naruto et Safine bannis, l'Arcom saisi "Profondément attristés" par la disparition du streamer, la compte X Kick France a annoncé mercredi 20 août avoir banni "tous ses costreameurs", dont ses deux acolytes "Naruto" et "Safine", dans l'attente de l'enquête en cours. "Nous nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. En outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l’ancienne agence française de réseaux sociaux et entreprenons une révision complète de notre contenu en français" a écrit la plateforme, assurant que leur priorité "est de protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kick". Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Pormanove et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à sa communauté.



Le gouvernement s'est aussi saisi de l'affaire. La ministre en charge du numérique Clara Chappaz a dénoncé sur X une "horreur absolue", tout en adressant ses condoléances à sa famille et à ses proches. Elle a précisé avoir saisi l'Arcom et signalé les contenus sur la plateforme Pharos, tout en exigeant des explications de Kick. "La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenus illicites n'est pas une option: c'est la loi". Le régulateur des plateformes numériques, qui avait déjà été saisi en février 2025 par la Ligue des Droits de l'Homme sur cet affaire, a affirmé s’être "rapprochée de l’Office anti-cybercriminalité (Ofac)" pour déterminer si l’office avait déjà sollicité le retrait de contenus sur Kick, rapporte Le Figaro.

L’Arcom a contacté le représentant légal de Kick désigné à Malte le 20 août, ainsi que le régulateur maltais chargé de la supervision des obligations de la plateforme. L'autorité de régulation souhaite obtenir des "informations détaillées sur les moyens dédiés" par la modération francophone, et sur le "cas spécifique" de la chaîne "Jeanpormanove" (signalements, plaintes reçus etc.) a expliqué le régulateur dans un communiqué. La plateforme s'est engagée à collaborer pleinement avec l'Arcom. Un échange entre les deux organismes est prévu dans les prochains jours. De son côté, Kick a indiqué à l'AFP ne pouvoir communiquer "aucune information en raison de [sa] politique de confidentialité". Dans ses conditions d'utilisation, le site de stream australien souligne que "bien que la violence puisse être contextuelle et avoir des conséquences variables, nous interdisons tout contenu représentant ou incitant à une violence odieuse".

Adin Ross, ex-star américaine de Twitch, également présent sur Kick, a annoncé vouloir prendre à sa charge le coût des obsèques du streamer Français, avec le soutien du rappeur Drake. Dans un long message publié sur son compte X, il écrit : "C’est terrible et immonde. Ceux qui ont participé à cette tragédie méritent d’en payer les conséquences. Je viens d’échanger avec Drake. Lui et moi allons payer les obsèques, cela ne le ramènera pas, mais c’est le moins que nous puissions faire", a promis le streamer qui cumulent près de 1,8 million d'abonnés sur Kick ce mardi 19 août. Pour le moment le rappeur n'a pas confirmé.