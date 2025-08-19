Un homme éventré en discothèque près de Lorient et trois personnes en fuite, ce que l'on sait

Un homme de 20 ans a été grièvement blessé, éventré sur le dancefloor d'une discothèque à Lanester dans le Morbihan. Le principal suspect et deux autres individus ont pris la fuite à bord d'une voiture.

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025, un homme a été victime d'un coup porté au ventre par "un tesson de bouteille" ou "un couteau", lui infligeant une "profonde entaille à l'abdomen", rapporte Ouest France. Les faits se sont déroulés dans la discothèque "Le Loft", à Lanester (Morbihan), près de Lorient, vers 5 heures du matin.

En effet, une rixe a éclaté sur la piste de danse à une petite heure de la fermeture de l'établissement. Un homme d'une vingtaine d'années a été gravement blessé. Toujours selon les dires du quotidien local, une vidéo a été visionnée sur laquelle le jeune homme est visible, torse nu, marchant dans l'établissement avec les viscères visibles.

Une enquête pour tentative de meurtre ouverte

Deux autres personnes ont été touchées : un premier homme blessé au bras, ainsi que le DJ de la boîte de nuit, alors qu'il tentait de s'interposer face à l'assaillant. Ces deux victimes ont été conduites vers un hôpital proche. Concernant l'homme grièvement touché, il a été transporté au centre hospitalier de Bretagne Sud, où il a subi une opération d'urgence. Ses jours ne seraient pas en danger.

Le suspect, lui, aurait quitté les lieux à bord d'une voiture, en compagnie de deux autres personnes. Ils sont toujours en fuite et une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte et confiée au commissariat de Lorient. "Les investigations en cours permettront de préciser les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces violences", confie le vice-procureur de la République Yann Richard, dans les colonnes du Télégramme.