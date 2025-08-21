Un bébé retrouvé "en état de putréfaction" en Guadeloupe, deux femmes en détention provisoire et deux versions

Un nourrisson de cinq mois a été retrouvé mort au domicile de sa mère, ce mercredi en Guadeloupe. Son corps était "en état de putréfaction avancée". La maman et une amie ont été mises en examen.

Un bébé a été retrouvé "en état de putréfaction avancée", indique ce mercredi 20 août la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, auprès de l'AFP. Le nourrisson a été retrouvé mort au domicile de sa mère. La sordide découverte remonte à lundi, et a été faite dans un logement d'une résidence de la commune de Petit-Bourg (Basse-Terre).

Le nourrisson de cinq mois "avait été dissimulé aux membres de la famille et aux institutions, n'ayant jamais été déclaré à l'état civil", indique le communiqué du parquet. La mère évoque un "déni de grossesse", apprend-on. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère serait partie en vacances une semaine avec ses trois autres enfants - aujourd'hui placés auprès de l'aide sociale à l'enfance - et aurait abandonné son bébé au domicile familial, ce qui aurait causé son décès.

"Délaissement de mineur ayant entraîné la mort"

"L'autopsie du corps de l'enfant ce vendredi devrait apporter plus d'éléments sur les causes et la date du décès", précise le communiqué. La mère, âgée de 29 ans, a été placée en détention provisoire. Mais ce n'est pas tout, elle n'est pas la seule suspecte dans cette affaire, une deuxième personne a été placé en garde à vue après la découverte du corps sans vie du bébé.

D'après le communiqué de la procureure de la République, une amie de la mère - qui se serait vu confier la garde du nourrisson - a elle aussi été placée en garde à vue. Cette dernière conteste pour l'instant ces faits. Après leurs gardes à vue, les deux femmes ont été déférées devant le tribunal et "le parquet a saisi un juge d'instruction des faits de délaissement de mineur ayant entraîné la mort", abonde Caroline Calbo. L'amie de la mère a été placée sous le statut de témoin assisté.