Hauts-de-Seine : un enfant de 3 ans meurt dans l'incendie d'une maison, une enquête ouverte

Un enfant de trois ans est décédé ce jeudi 21 août après un incendie dans un pavillon situé dans les Hauts-de-Seine. Son jumeau et sa mère, grièvement blessés, ont été hospitalisés en urgence absolue.

Drame à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Ce jeudi 21 août vers 16h15, un violent incendie s'est déclaré dans un pavillon de deux étages situé rue Pierre-Brossolette à Villeneuve-la-Garenne, a appris BFMTV de sources concordantes.

Les sapeurs-pompiers de Paris ont mobilisé d'importants moyens pour maîtriser rapidement les flammes : 70 hommes et une vingtaine d'engins ont été déployés, selon une source policière citée par 20 minutes. À leur arrivée, ils ont découvert une mère et ses deux enfants de 3 ans, inanimés et en arrêt cardio-respiratoire.

Un des enfants est mort malgré l'intervention des secours

Malgré les tentatives de réanimation, "les secours ne sont pas parvenus à ranimer l'un des enfants", a indiqué une source à l'AFP. L'enfant est décédé à 17h45. Sa mère et son frère jumeau, transportés en urgence absolue vers centre hospitalier en fin de journée, restent dans un état critique. Un policier, incommodé par les fumées lors de l'intervention, a par ailleurs été légèrement blessé et examiné sur place par les sapeurs-pompiers.

Sur place, la stupeur était palpable, comme l'a constaté un journaliste de l'AFP. Devant la façade noircie de la maison situé dans une petite rue à quelques mètres de la Seine sont rassemblés voisins et proches. Certains sont effondrés, agenouillés en larmes.

L'origine du sinistre reste pour l'heure indéterminée. Une enquête a été ouverte et le laboratoire central de la Préfecture de police s'est rendu sur les lieux pour en déterminer la cause.