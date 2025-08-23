Agression à Paris : un homme poignardé après avoir défendu sa compagne dans le tramway

Un homme d'une vingtaine d'années a reçu des coups de couteau, sur le quai du tramway T3 dans le sud de Paris, dans la nuit de vendredi à samedi. Un peu plus tôt, l'auteur présumé de l'agression au couteau avait insulté et importuné la compagne de la victime. La garde à vue du suspect est en cours.

Un drame évité hier soir à Paris… Dans la nuit de vendredi 22 à samedi 23 août, un usager du T3A est poignardé à plusieurs reprises par un autre homme, rapporte le journal Le Parisien. Un peu plus tôt, au niveau de la station Porte de Vanves dans le XIVe arrondissement de Paris, les deux individus sortent du tramway et échangent des coups de poing. Selon plusieurs témoins, l'auteur de l'agression au couteau avait importuné et insulté la jeune femme qui accompagnait la victime.

La victime grièvement blessée

Au cours de l'altercation, l'agresseur présumé porte des coups de couteau au jeune homme. Celui-ci s'effondre alors au sol. Le suspect prend la fuite sur le boulevard Lefebvre pour se diriger vers le XVe arrondissement. La victime présente plusieurs plaies faites au couteau au niveau du torse et de l'abdomen. La victime est âgée d'une vingtaine d'années. Prise en charge par le Samu, elle souffre de blessures graves. Toutefois, son pronostic vital n'est pas engagé. Le jeune homme est alors transporté en urgence absolue à l'hôpital Georges-Pompidou.

Grâce à plusieurs témoins, la police a pu retrouver et interpeller le suspect de l'agression. Né en 1983, sa garde à vue est en cours. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été confiée au IIIe district de police judiciaire, a confirmé le parquet de Paris à TF1 - LCI.