Un enfant de 12 ans percuté par un bus RATP : le chauffeur se défend, une enquête ouverte

Le collégien percuté par un bus ce lundi 25 août a été transporté en urgence absolue à l'hôpital. Son pronostic vital n'est désormais plus engagé. Le chauffeur, placé en garde à vue, a donné sa version des faits aux enquêteurs.

Un drame s'est produit ce lundi 25 août à Paris. Un bus de la RATP a percuté un enfant de 12 ans, hospitalisé en urgence absolue. Le chauffeur, "profondément choqué", a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête.

Les faits, rapportés par BFMTV, se sont déroulés lundi aux alentours de 17h45 à l'arrêt "Petits Ponts", près de la Philharmonie de Paris (19e arrondissement). Selon la RATP, l'enfant jouait au ballon sur le trottoir avec trois amis avant de "subitement traversé la chaussée" pour récupérer la balle. Il a alors été percuté par le flanc droit d'un bus de la ligne 170, quittant l'arrêt en direction de la mairie de Pantin.

Coincé sous le véhicule, le collégien a été rapidement évacué par les secours puis transporté conscient à l'hôpital Necker, avec un pronostic vital engagé. D'après une source policière cité par Le Parisien, il souffre de plusieurs traumatismes, notamment au bassin et au crâne, mais ses jours ne seraient plus en danger au lendemain de l'accident.

Une enquête ouverte

"Profondément choqué" d'après la RATP, le chauffeur du bus a été entendu par la police. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés se sont révélés négatifs. Placé en garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs "avoir vu l'enfant surgir entre deux voitures en stationnement et ne pas avoir pu l'éviter", selon le parquet de Paris. Celui-ci indique avoir ouvert une enquête pour "blessures routières avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur" et "violation manifestation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". Le service du traitement judiciaire des accidents (STJA) est chargée de l'investigation.

De son côté, la RATP a "immédiatement activée" une cellule d'assistance et d'aide aux victimes. "La RATP apporte tout son soutien à la victime et à sa famille, ainsi qu'aux personnes affectées par cet accident" a écrit l'entreprise.

D'après les informations du Parisien, le collégien, domicilié à Pantin, aurait quitté le trottoir en dehors du passage piéton, entre deux voitures garées. Un de ses amis aurait indiqué au média que ce dernier serait en fait "tombé" sur la chaussée avant d'être percuté.