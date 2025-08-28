Aubagne : un homme tué dans son épicerie et deux personnes en fuite, ce que l'on sait

Un homme de 24 ans a perdu la vie après une fusillade dans le centre-ville d'Aubagne (Bouches-du-Rhône). Deux individus sont toujours en fuite, une enquête a été ouverte.

Drame à Aubagne (Bouches-du-Rhône). Un homme est mort tué par balles dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 août dans le centre-ville de la commune, rue Bernard Palissy. Selon les informations de RMC, la victime est un employé d'une épicerie de nuit. Il a été tué à l'intérieur de son commerce. Les faits se sont déroulés aux alentours de 2h30.

Plusieurs individus armés ont fait irruption dans son magasin, et lui ont tiré dessus. L'homme de 24 ans, grièvement touché, a succombé à ses blessures. Il était "connu des services de police pour une affaire liée à la drogue", précise le média. Au moins deux personnes sont recherchées, elles sont toujours en fuite.

La police a été appelée pour des détonations. Sur place, "un homme allongé au sol, au milieu d'une flaque de sang" est alors découvert par les forces de l'ordre, indique une source policière auprès de France 3 PACA. Dès leur arrivée, il ne "respirait déjà plus", précise Actu Marseille.

Un scooter et une voiture en fuite

Selon plusieurs témoins, deux personnes casquées ont rapidement quitté les lieux à bord d'un scooter et d'une voiture "en direction de la zone des Paluds", abonde France 3 PACA. Les pompiers, eux, sont intervenus et ont tenté de réanimer la victime, en vain. Il a été déclaré mort "peu de temps après" par le médecin du SMUR, précise le média local.

Sur place, un attroupement s'est formé et les policiers ont dû utiliser des lacrymogènes pour disperser la foule. Un individu aurait été interpellé pour "jet de projectile en direction des forces de l'ordre", mais aucun policier n'a été blessé. Une information confirmée par Actu Marseille, qui évoque plusieurs "individus qui se montraient agressifs aux abords de l'épicerie". Désormais, une enquête est en cours pour tenter de faire la lumière sur cette affaire.