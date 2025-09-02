Jacqueline Jacob harcelée ? Son avocat s'agace et évoque un "jeu" avec "la santé d'une personne âgée"

La grand-tante de Grégory Villemin, enfant assassiné dans les Vosges en 1984, va être entendue en octobre. Son avocat se demande s'il ne s'agit pas d'un "bluff" de la justice.

Jacqueline Jacob, grand-tante de Grégory Villemin, enfant de quatre ans retrouvé mort en 1984, devait être à nouveau entendue ce vendredi 5 septembre par le juge en charge de l'affaire. La date a été officialisée le 31 août, plus de deux mois après l'annonce qu'elle serait ré-interrogée. Sauf que durant ces deux mois, son avocat assure ne pas avoir reçu le dossier ni la convocation.

"La justice n'est pas très au clair sur ce coup", dénonce l'avocat, Frédéric Berna, cité par Franceinfo. Il représente également l'une des victimes de l'anesthésiste Frédéric Péchier, dont le procès s'ouvre à Besançon le 8 septembre. La proximité des deux dates l'incommode donc beaucoup, d'autant plus s'il n'a que quelques jours pour préparer l'audition de Jacqueline Jacob. "On attend l'extrême limite, la veille de l'ouverture d'un procès", et "on me délivre le dossier cinq jours avant l'audition", fustige-t-il.

La date de l'audition repoussée de plus d'un mois

"On a l'impression qu'on cherche à nuire aux droits de la défense. Ils auraient pu m'envoyer le dossier il y a deux mois", insiste-t-il. L'avocat a donc demandé le report de l'audition de Jacqueline Jacob, report qu'il a obtenu : l'octogénaire sera finalement entendue le 24 octobre prochain. Il se demande s'il ne s'agit pas d'un "coup de bluff de la justice". Il assure que sa cliente est "tombée des nues" en apprenant être interrogée par le juge. Son implication "n'est pas claire du tout pour la justice", critique Frédéric Berna.

"Ils annoncent à grand renfort de presse des mises en examen, ils mettent tout le monde sur écoute dans la Vologne [où a été tué Grégory Villemin], et ils essaient d'obtenir quelque chose, mais ça ne marche jamais", pointe-t-il. "Sauf qu'ils sont en train de jouer avec la présomption d'innocence et la santé d'une personne âgée."

Jacqueline Jacob risque une mise en examen pour "association de malfaiteurs criminelle". Le juge pourrait notamment lui reprocher sa "participation, courant 1982, 1983 et 1984, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits dont l'assassinat et l'enlèvement de Grégory Villemin".