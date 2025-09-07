Une voiture fonce dans une terrasse dans la Manche : un malaise évoqué, ce que l'on sait

Le conducteur âgé de 70 ans pourrait avoir fait un malaise, sa voiture a alors percuté la terrasse d'une pizzeria et plusieurs piétons dont l'un est décédé.

Un drame à Pirou dans la Manche a eu lieu samedi 6 septembre dans l'après-midi. Une voiture a percuté plusieurs piétons. Une personne est décédée et il y a des blessés, selon des informations de la préfecture départementale. "Des premiers éléments recueillis, il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise. Le véhicule a poursuivi la route sur plusieurs mètres avant de percuter un groupe de personnes. Une femme est décédée, trois autres personnes sont en urgence absolue [...] La thèse volontaire est formellement exclue", a indiqué le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau.

De son côté, le conducteur âgé de 70 ans est légèrement blessé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier et dont les propos ont été relayés notamment par le journal Libération. Les quatre piétons percutés sont âgés de 48 à 77 ans. Pour deux d'entre eux, le pronostic vital est encore engagé, selon des informations de la même source.

La terrasse d'une pizzeria touchée

Le quotidien régional Ouest France a aussi rapporté que la voiture a percuté la terrasse d'une pizzeria, non loin du front de mer. D'après les images d'une webcam ayant filmé la plage, la voiture a fini sa course couchée sur le flanc et sur une route longeant la plage. Sur BFMTV, un témoin raconte la scène : "La voiture vient à peu près à 90-100 km/h, ça a été très vite et j'ai vu au moins deux corps voler. C'était impressionnant".

Les pompiers sont arrivés sur place vers 17 heures. Ils ont pris en charge six victimes, quatre piétons et les deux occupants de la voiture, a détaillé la préfecture de la Manche. Les secours, parmi lesquels plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers, sont intervenus dans une rue proche de la plage.