Attaque au couteau dans un lycée d'Antibes : qui est le suspect, habillé en tenue militaire ?
Un élève et une enseignante ont été poignardés dans un lycée d'Antibes, ce mercredi 10 septembre. Le suspect est un ancien élève.
Ce mercredi 10 septembre, vers 14 heures, un individu a pénétré dans le lycée horticole Vert d'Azur d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, et a attaqué une enseignante, comme le rapporte franceinfo. Selon les informations des journalistes du service public, l'agresseur est un ancien élève de l'établissement, un individu déjà connu de la police. Pendant son assaut, il a été interpellé par la police, par des agents de la BAC.
L'agresseur, muni d'une arme blanche, a gravement blessé l'enseignante de 52 ans, qui a été prise en charge dans un état grave. Une autre victime, une lycéenne de 16 ans, soufre de blessures plus légères, selon une source intervenante parmi les pompiers. Le pronostic vital de l'enseignante n'est pas engagé. Selon les informations de BFMTV, l'agresseur aurait 18 ans. Il était habillé d'un pantalon treillis et d'un t-shirt noir.
16:28 - Des précisions sur l'attaque donnée par le maire d'Antibes
Jean Leonetti, le maire d'Antibes, a donné quelques éléments à la presse, dont Nice Matin : "C’est un individu isolé, ancien élève. Aucune des victimes n’est en urgence absolue il a été maîtrisé grâce au courage du proviseur et a discuté avec lui alors qu’il était armé".
16:07 - L'agresseur a poigardé à trois reprises l'enseignante du lycée d'Antibes
France Télévisions a appris auprès des pompiers et de la police que le suspect a donné trois coups de couteau à l'enseignante, une professeure d'anglais du lycée horticole.
16:05 - L'agresseur connu pour des propos relevant d'"apologie du terrorisme"
Selon les informations de France Info, l'auteur a un profil de l'ultra droite, la police aurait retrouvé des croix gammées à son domicile. Il était "connu défavorablement" des services de police, pour "apologie du terrorisme".
16:00 - Une attaque qualifiée de terroriste ?
Selon les informations de BFMTV, le parquet national antiterroriste est "en observation", s'il est saisi et ordonne une enquête, le caractère terroriste pourrait être introduit à l'enquête. La police de la brigade anti-criminelle est intervenue très rapidement, ce qui suggère que les forces de l'ordre ont été averti tôt de l'agression.
15:55 - Une élève du lycée d'Antibes témoigne auprès de Nice-Matin
"C’est un pote au foyer qui a dit sur un groupe de classe qu’il y avait une attaque au lycée et qu'on ne devait pas rentrer. On est resté à l’abri on a essayé de se tenir informer", a indiqué Lilou, une jeune élève de 1ere Stav, à Nice Matin. Et d'ajouter qu'elle est amie avec la fille de l'enseignante blessée. "Notre amie (Camille) n’a pas de nouvelles de sa mère, elle pleure elle n'est pas bien. J'ai de suite pensé à Camille quand on a appris la nouvelle".