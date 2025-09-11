Attaque au couteau à Lyon : un homme meurt poignardé au cou, ce que l'on sait
Un homme de 50 ans a été tué mercredi 10 septembre à Lyon, frappé au cou avec un couteau.
Mercredi 10 septembre, vers 22h15, un homme de 50 ans a été tué par un individu armé d'un couteau. Les faits se sont déroulés dans le 9e arrondissement de Lyon, au pied d'une barre d'immeubles. La victime, qui se déplaçait en fauteuil roulant, a été frappé au cou, rapporte Le Bien public ce jeudi matin. L'homme agressé a été pris en charge rapidement mais les secours ont constaté à leur arrivée que la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ont été dans l'incapacité de ranimer le quinquagénaire.
