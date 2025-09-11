Mort d'Agathe Hilairet : un rebondissement dans l'affaire ? Un individu placé en garde à vue

Un homme a été placé en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet ce jeudi 11 septembre. La piste criminelle est privilégiée depuis la découverte du corps de la joggeuse il y a quatre mois dans la Vienne.

Du nouveau dans l'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet. Quatre mois après la découverte du corps de la joggeuse de 28 ans, retrouvé le 4 mai à Vivonne dans la Vienne, un homme a été placé en garde à vue ce jeudi 11 septembre 2025. Il s'agit d'une "garde à vue sur commission rogatoire" a fait savoir Rachel Bray, procureure de la République à Poitiers, à l'AFP qui a annoncé communiquer "plus précisément" sur les avancées de l'enquête "ultérieurement", sans préciser de rendez-vous.

En plus de la garde à vue, deux individus ont été entendus par les enquêteurs sur l'affaire Agathe Hilairet qui avait été portée disparue le 10 avril après être partie courir puis retrouvée morte trois semaines plus tard dans un sous-bois. Ces deux personnes ne sont pour l'heure pas soupçonnées selon les informations du Courrier de l'Ouest.

Des éléments suggérant la piste criminelle.

La piste criminelle est celle privilégiée par les enquêteurs dans l'affaire Agathe Hilairet. La découverte du corps par un promeneur dans un lieu situé en périphérie dans l'importante zone de recherches qui avait été ratissée après la disparition avait interrogé les enquêteurs. Les circonstances de la disparition de la jeune femme habituée à courir régulièrement et sur le longues distances posaient également question.

L'autopsie n'avait pas permis de déterminer les causes de la mort en raison de l'état de décomposition avancée du corps, mais l'expertise de la montre d'Agathe Hilairet avait permis de soulever plusieurs éléments. Le GPS de la montre indiquait que le cœur de la victime s'était arrêté de battre à un endroit différent de celui où la dépouille avait été retrouvée. Un indice suggérant que le corps aurait pu être déplacé. La montre, capable d'enregistrer le rythme cardiaque, soulignait aussi une hausse des battements du cœur synonyme d'un effort intense et inhabituel.

L'homme placé en garde à vue est-il un suspect pour le meurtre de la joggeuse ? Ou est-il seulement soupçonné d'avoir des éléments de réponse dans cette affaire ? Ni les enquêteurs, ni le parquet n'ont précisé le motif du placement en garde à vue. La procureure de la République pourrait répondre à ces questions lors d'une prochaine communication, comme annoncé par ses soins.