Attentat rue des Rosiers à Paris : qui est le suspect arrêté par Interpol ?

L'homme suspecté d'avoir supervisé le commando de l'attentat de la rue des Rosiers a été arrêté en Cisjordanie. Âgé de 70 ans, il devrait être extradé rapidement vers la France.

Un pas de plus dans l'affaire de l'attentat de la rue des Rosiers. Un homme palestinien âgé de 70 ans et suspecté d'avoir supervisé le commando de l'attentat, le 9 août 1982, a été arrêté par les autorités palestiniennes en Cisjordanie, selon une information du Parisien confirmée par l'AFP et Emmanuel Macron sur X : "43 ans après l'attentat terroriste antisémite de la rue des Rosiers, qui avait endeuillé notre Nation en faisant 6 morts et 19 blessés, un suspect dont la France demandait sans relâche l'arrestation et l'extradition a été arrêté en Cisjordanie par les services palestiniens."

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a déclaré avoir été informé par Interpol de cette arrestation et s'est félicité pour "cette avancée procédurale majeure et remercie les autorités palestiniennes."

Surnommé Hicham Harb, l'homme devrait être extradé vers la France, comme laisse penser Emmanuel Macron sur X : "Je salue l'excellente coopération avec l'Autorité palestinienne. Nous travaillons ensemble à une extradition rapide." Ce dossier a fait l'objet d'un renvoi devant les assises spéciales fin juillet. "Alors qu'une partie des suspects vont être renvoyés en Cour d'assise, c'est un pas supplémentaire pour le droit et la vérité", écrit le président.

Pour rappel, l'attentat de la rue des Rosiers a fait six morts et une vingtaine de blessés suite à l'explosion d'une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg, puis une fusillade dans le quartier du Marais, à Paris. Il a été perpétré par un commando de trois à cinq hommes et a été attribué au Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR) d'Abou Nidal, groupe palestinien dissident de l'Organisation de libération de la Palestine.