"Je me sens discriminé" : Cédric Jubillar répond à ses enfants lors de son procès

Cédric Jubillar a répondu à ses enfants lors de ce troisième jour de procès. La veille, leur représentante légale avait assuré que le fils Jubillar était persuadé de la culpabilité de son père.

Pour cette troisième journée de procès, Cédric Jubillar a pu réagir aux dires de l'administratrice ad hoc de ses enfants. Celle-ci, mandatée par les juges et représentée par les deux avocats des enfants, est la représentante légale de Louis, 11 ans, et d'Elyah, 6 ans. La veille, elle avait assuré à la cour que la petite présentait des problèmes d'endormissement et utilisait une baguette magique pour tenter de "faire revenir sa maman et ne pas l'oublier". Louis, qui était âgé de six ans au moment de la disparition de Delphine Jubillar et qui a été victime de violences, est convaincu que sa mère est morte et "que son papa est responsable".

"Souhaitez-vous réagir à la déposition de l'administratrice ad hoc ?", s'est vu demander l'accusé aux alentours de midi. "Je ne comprends pas la position qu'ils puissent avoir sachant que je n'ai pas tué Delphine", a assuré Cédric Jubillar à la cour. "Et le fait [l'administratrice ad hoc] de me regarder dans les yeux, et de me dire que ma fille me demande si sa maman est vivante… Je me sens concerné et discriminé", a-t-il ajouté.

Dans cette affaire, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Une position appuyée par ses avocats grâce au fait qu'il n'y ait aucun corps, aucune scène de crime ni aucun aveu.

Cédric Jubillar a très peu écrit à ses enfants

Le père de Louis et Elyah a assuré que ses enfants pouvaient être en "colère", ce qui expliquerait qu'ils pensent qu'il est coupable du meurtre de leur mère : "Je pense que ça peut participer à la colère, le fait que j'ai peu écrit."

Il faut dire qu'en quatre ans et demi (durée de son incarcération), il n'a écrit qu'une dizaine de courriers pour ses enfants. "J'ai fait les courriers, je voulais écrire à mes enfants", clame Cédric Jubillar, expliquant qu'ensuite, il avait "baissé les bras". "Mon dernier courrier est daté du 28 juillet. Ça fait deux mois et il n'a toujours pas été transmis. Le temps que j'envoie le courrier et réception, il se passe 3-4 mois", explique-t-il, ajoutant avoir reçu des nouvelles de la part de Jennyfer, son ancienne compagne : "j'avais des nouvelles par Jennyfer, du coup, je n'en prenais pas."

