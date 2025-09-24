Une femme tuée en plein cœur de Paris : un suspect arrêté, ce qu'il a avoué à la police

Un homme de soixante ans a contacté la police, dans la matinée du mercredi 24 septembre. Il venait de tuer sa femme à coups de couteau.

C'est le 114e féminicide de l'année 2025, selon le décompte de Nous Toutes. Mercredi 24 septembre, un homme de 60 ans a appelé les services de police pour avouer le meurtre de sa femme, du même âge. Il est aux alentours de 9 h 30, passage des Tourelles à Paris (XXe arrondissement) quand les voisins ont vu "de nombreux pompiers et policiers" au cinquième étage de l'immeuble, comme le rapporte une voisine à nos confrères du Parisien.

Selon les premières constatations, la femme aurait reçu des coups de couteau sur les cuisses et à la poitrine. Elle aurait aussi été égorgée, rapporte BFMTV. Une autopsie va être réalisée pour confirmer les circonstances de la mort, dans le cadre d'une enquête pour homicide par conjoint, menée par le 2e district de police judiciaire. Le magistrat de permanence s'est rapidement rendu sur les lieux, selon le parquet de Paris.

Le suspect en garde à vue

Interpellé après son appel, l'homme a été placé en garde à vue. Il a aussi été hospitalisé pour des prélèvements et un examen psychologique.

Pour le moment, on ne connaît pas les circonstances du meurtre. Le couple n'était pas connu de la brigade de protection de la famille. Aucune plainte pour violences conjugales n'a été déposée.