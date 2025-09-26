Disparition de Lucie, dans l'Orne : "Je vais violer ta fille", l'abjecte menace du suspect arrêté

Charles Foury, principal suspect de l'enlèvement de Lucie, douze ans, a été retrouvé hier, jeudi 25 septembre, à la suite du déclenchement d'une alerte. Le profil de cet homme de 34 ans est inquiétant. Lucie, l'adolescente qu'il a enlevée, a également été retrouvée.

Pendant quelques heures, il a été l'homme le plus recherché du pays… Charles Foury, 34 ans, a été interpellé après avoir été traqué pendant plusieurs heures. Vers 14h00, hier, une alerte enlèvement a été largement diffusée afin de retrouver Lucie, une fillette de douze ans disparue la veille. Les faits se sont déroulés à Dompierre, dans le département de l'Orne. Suspecté du rapt, Charles Foury avait déjà été condamné pour des faits de violences sur mineure par le passé. Quelques heures après la diffusion de l'alerte enlèvement, il a été interpellé. Quant à l'adolescente, elle a été retrouvée, comme le rapporte BFMTV.

À l'origine du signalement à la gendarmerie, il y a la mère et le beau-père de Lucie, vers 22 h 30, mercredi 24 septembre. Selon le procureur de la République d'Argentancité par Le Figaro, Charles Foury avait déjà été condamné "notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort réitérée".

De plus, la mère de Lucie ignorait l'existence de cet homme dans la vie de sa fille. D'après le parquet, cette dernière entretenait avec lui "des relations", comme le rapporte le média local Ici.

Un profil inquiétant

D'après l'article du Figaro, Lucie a quitté la maison familiale en sautant par la fenêtre de sa chambre dans l'objectif de rejoindre le suspect. Ce dernier avait des relations amicales avec le père de l'adolescente. Récemment, il l'avait même menacé par téléphone, en lui disant qu'il allait "violer sa fille". Charles Foury avait aussi parlé à sa sœur pour la prévenir que "la prochaine fois qu'ils se verraient, il serait en prison". Il fait aussi l'objet d'une mesure de tutelle.

Un voisin du principal suspect a également déclaré au quotidien régional La Manche Libre qu'il l'avait reconnu : "À ma connaissance, il ne travaillait pas ou pas souvent. Il disait 'Bonjour', mais il traînait régulièrement avec une bande qui boit des bières près du centre commercial". Après avoir fait l'acquisition d'une voiture BMW, il roulait dans une Citroën C5 grise, la voiture avec laquelle il a kidnappé la petite Lucie.

De plus, en 2018, il avait déjà été condamné par un tribunal correctionnel pour avoir frappé sa compagne et le fils de celle-ci, qui était alors âgé de six ans, à Saint-Lô, dans le département de la Manche. Le Figaro note également que le suspect dispose de trois comptes sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, il compte entre 19 et 35 "amis". Ses publications les plus récentes datent de 2018. Il publiait alors de nombreuses photographies de motos et d'automobiles puissantes.