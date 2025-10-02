Attaque au couteau à Manchester : des victimes devant une synagogue, ce que l'on sait

Un homme a foncé sur la foule et poignardé des passants, ce jeudi 2 octobre à Manchester (Angleterre), à l'extérieur d'une synagogue. Quatre personnes sont blessées.

Stupeur à Manchester (Angleterre). La police britannique annonce ce jeudi 2 octobre 2025 qu'une synagogue de la ville a été la cible d'une agression. D'après la police, au moins quatre personnes ont été blessées. Elles ont été blessées "par un véhicule et par des coups de couteau", a affirmé la police du Grand-Manchester sur le réseau social X. Dans le détail, une voiture a foncé sur des piétons et une personne a été poignardée.

Les médias locaux confirment l'information et évoquent une "attaque à l'arme blanche", sur Middleton Road, dans le quartier de Crumpsall. L'attaque intervient en pleine célébration de la fête juive, Yom Kippour.

La police a tiré sur l'auteur présumé des faits

Un cordon de sécurité a été mis en place sur place et la route principale a été fermée pendant l'intervention des policiers, indique Manchester Evening News. Le maire de la ville parle d'un "incident grave", au micro de la BBC. Selon lui, le danger immédiat a été écarté. Il ajoute que la police est rapidement intervenue et a demandé aux habitants d'éviter le quartier.

La police annonce également avoir "tiré" sur la personne soupçonnée d'être à l'origine de l'attaque. "Nous évaluons actuellement la situation et travaillons avec d'autres membres des services d'urgence", confie le service d'ambulances auprès du Manchester Evening News. Des renforts ont été envoyés sur place.