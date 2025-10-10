Disparition de Maëlle dans le Var : l'enfant localisée, ce que l'on sait

Une alerte enlèvement a été déclenchée pour une enfant de 4 ans, mais de nouveaux éléments ont rapidement changé la donne.

Une alerte enlèvement vient d'être déclenchée pour une petite fille de quatre ans, nommée Maëlle, ce vendredi 10 octobre. Elle aurait été enlevée par son père dans la Var, a appris BFMTV du procureur de Toulon, Raphaël Balland. Des circonstances "très inquiétantes" ont d'abord été évoquées.

Le dispositif a ensuite été rapidement suspendu suite à des "éléments nouveaux qui permettraient de localiser le père et l'enfant". La petite fille "serait en bonne santé", a précisé le parquet.

Cette nouvelle alerte enlèvement survient peu de temps après celle pour Khuslen dans l'Orne. Enlevée à Alençon, elle a été retrouvée saine et sauve mercredi dernier. Elle aurait été enlevée par son père suite à la séparation du couple.