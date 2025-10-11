Risque d'attentat à Notre-Dame : "N'ouvrez pas la cathédrale SVP", que contient la lettre retrouvée dans l'édifice ?

Une lettre alarmante a été découverte dans la cathédrale Notre-Dame de Paris ce vendredi 10 octobre. Un message qui alerte sur un risque d'attentat ce week-end dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Une lettre inquiétante a été découverte vendredi 10 octobre 2025 au cœur de la cathédrale Notre-Dame à Paris dans le Ier arrondissement de la capitale. Que sait-on de cette missive ? Pour l'heure, pas grand-chose. La lettre est anonyme. Elle a été découverte par le sacristain, tout près des cierges installés dans l'édifice religieux, rapporte le Figaro.

À l'intérieur, un message alarmant dactylographié : " N'ouvrez pas la cathédrale le 11 et 12 octobre, supplie l'auteur, rqui demeure jusqu'à présent inconnu. Autre message transmis par la lettre : "Il y aura des visiteurs étrangers qui grâce à l'aide des autres visiteurs ont déjà caché des couteaux dans la cathédrale ces derniers jours, ils feront un carnage, n'ouvrez pas la cathédrale SVP ".

Des recherches effectuées par la sécurité

Le message a suffi à alerter l'employé qui a fait la découverte. En effet, il a immédiatement prévenu la sécurité en charge de la cathédrale. L'édifice accueillait alors des touristes. Comme le rapporte BFMTV, la décision de ne pas évacuer l'édifice religieux a été prise. Toutefois, la sécurité a procédé à un contrôle des lieux, notamment afin d'être sûr qu'aucune arme n'ait été dissimulée à l'intérieur.

Samedi matin, le monument a ouvert ses portes, comme de coutume, à des milliers de visiteurs. " Avant la réouverture de la cathédrale au public ce matin, une inspection de sécurité réalisée conjointement par le service de sécurité de la cathédrale et les effectifs de la Direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de Police a permis d'écarter tout risque ", a indiqué la préfecture de police.

Une autre lettre inquiétante retrouvée en avril 2025

Selon Le Parisien, un premier courrier avait déjà été retrouvé au sein de la cathédrale un peu plus tôt cette année, au mois d'avril. Une première lettre qui évoquait un attentat terroriste à l'occasion du week-end de Pâques avait été retrouvée. On pouvait lire sur le message : " Dimanche de Pâques, il y aura un attentat dans la cathédrale ", un message clair qui avait alors été pris très au sérieux par les autorités. Une enquête avait été ouverte pour " menace matérialisée de crime contre les personnes, commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion " et " divulgation d'information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse ".

En ce qui concerne la lettre retrouvée hier, aucune enquête n'a été ouverte pour le moment. La préfecture de police a toutefois indiqué que " les responsables de la cathédrale se réservent le droit de déposer plainte ".