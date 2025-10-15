"Je l'aime. Il va voir que j'ai grandi" : au procès Jubillar, les mots déchirants d'Elyah pour son père

Les dernières plaidoiries étaient à l'ordre du jour au procès Jubillar ce mercredi 15 octobre. Parmi elles, celle de l'avocate des enfants du couple, Louis et Elyah.

Le procès Jubillar touche à sa fin. Ce mercredi 15 octobre, les dernières plaidoiries des parties civiles étaient au programme. Parmi elles, celle de l'avocate des enfants de Delphine et Cédric Jubillar, Me Malika Chmani. Aujourd'hui âgés de 6 et 11 ans, ils avaient à l'époque de la disparition de leur mère 18 mois pour la fillette Elyah et 6 ans pour l'aîné Louis. Ce dernier "comprend tout, il a un air grave et ce nom si difficile à porter", a d'ailleurs souligné à son sujet l'avocate ce mercredi. Et de poursuivre : "Ils se seraient bien passés d'être les enfants de celui qui se dit être le 'cocu le plus connu de France', celui qui traite leur mère de tous les noms et qui est prêt à monnayer leur image."

Alors que l'avocate a évoqué l'évolution du discours de Louis sur son père au fil des années, ce sont les mots de sa petite sœur, Elyah, qui ont particulièrement ému ce mercredi. Rapportés par Me Malika Chmani, ils témoignent de l'état d'esprit de la fillette à la fin du mois d'août dernier, peu avant le début du procès de son père.

"Je dis : 'Abracadabra', pour que maman revienne"

"Qu'est-ce que tu veux qu'on dise à ton papa ?", lui ont alors demandé les avocats à la fin de l'été. "Que je l'aime, que j'aimerais savoir où est maman Delphine. Et peut-être que papa quand il me verra, il va voir que j'ai grandi", a répondu la petite fille. Et d'ajouter, comme le relaie la journaliste Juliette Campion sur X : "Cet été, j'ai eu une baguette magique. Des fois, je fais des souhaits. Je dis : 'Abracadabra', pour que maman revienne. Ça me permet de ne pas l'oublier. J'ai peur de l'oublier."

Quant à Louis, il est particulièrement en colère contre son père, assure son avocate. "J'aimerais me réveiller, savoir où elle est. Je pense à maman. Les bons moments que je me rappelle, c'est quand on était sur le canapé, à se faire des câlins. Papa, je veux plus le voir maintenant, après avoir fait ça", aurait-il confié aux avocats, affirmant ne plus se rappeler désormais que "des mauvaises choses avec papa". "J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il revienne me chercher. Je veux aussi que tu demandes où est-ce qu'elle est maman ? Où est-ce qu'elle est maman ?", aurait également insisté Louis en août dernier auprès de son avocate.