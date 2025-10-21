Les parents de Sébastien Lecornu sous protection policière : les raisons finalement données par le gouvernement

Le ministre de l'Intérieur a lui-même révélé la raison de cette coûteuse protection policière. Suffisant pour éteindre la polémique ? Rien n'est moins sûr...

Alors que l'examen du budget 2026 a commencé à l'Assemblée nationale lundi et que l'heure est aux grandes économies, Le Parisien a révélé mardi soir une décision politique prise en toute discrétion et qui pourrait bien faire jaser. En effet, selon les informations du quotidien francilien, une protection policière aurait été mise en place pour les parents du nouveau Premier ministre.

Désormais, le père et la mère de Sébastien Lecornu bénéficieraient "a minima", précise Le Parisien, des services de trois fonctionnaires de police. Dans le détail, il s'agirait d'un chauffeur et de deux officiers de sécurité chargés de les accompagner 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

"Des raisons objectives de sécurité"

Contacté par nos confrères, le service de presse du Premier ministre s'est contenté de renvoyer vers le ministère de l'Intérieur. À son tour questionné, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez lui-même, a répondu au Parisien que "cette protection était justifiée par des raisons objectives de sécurité".

Le fait est que, toujours selon les informations du quotidien, les parents de Sébastien Lecornu ne feraient pas partie des personnes les plus menacées de France. S'ils ont bien été classés en T4 sur l'échelle des personnes menacées, ce niveau de menace est le quatrième et dernier niveau de l'échelle, soit le plus faible. Or, Sébastien Lecornu s'est récemment dit favorable à la restriction de la protection policière octroyée aux ex-Premiers ministres, l'objectif étant de faire des économies... "On ne peut pas demander aux Français des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas", a-t-il déclaré. Une décision qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre.