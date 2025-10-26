Tentative de viol dans le RER C : un homme interpellé, d'autres victimes potentielles, ce que l'on sait

Deux semaines après une tentative de viol dans le RER C, un homme a été interpellé vendredi par la police.

Un homme a été interpellé, suspecté d'avoir violemment agressé une jeune femme dans le RER C, en région parisienne. "Une garde à vue est en cours dans cette affaire et l'interpellation a eu lieu le 24 octobre", ont indiqué les services du procureur de la République dans le Val-de-Marne à France 3 Île-de-France.

Les faits qui se sont déroulés font partie des pires cauchemars des femmes franciliennes. Mi-octobre, Jhordana, Brésilienne de 26 ans, a été mordue, giflée et agressée sexuellement par un homme dans une rame quasi déserte du RER C, alors qu'elle se rendait au travail. "Je me suis levée, car j'ai senti qu'il allait être agressif. Il a baissé mon pantalon, a essayé de m'étrangler plusieurs fois. Il m'a aussi embrassée. Comme je ne voulais pas, il m'a mordu la bouche et m'a ouvert la lèvre", a-t-elle témoigné.

D'autres victimes potentielles se sont manifestées

C'est l'intervention d'une passagère, qui s'est interposée et a filmé la scène, qui a fait fuir l'homme, et sauvé la jeune femme victime d'une tentative de viol. "C'est vrai que j'ai entendu les cris, elle qui se débattait, lui qui la coinçait. Il [était] complètement couché sur elle, en train de l'agresser", explique Marguerite, qui filmait, à France Télévisions. "Elle ne pouvait pas sortir de ses griffes et quand il m'a entendu, il s'est redressé. Et là, lorsqu'il s'est redressé, elle a pu le bousculer et passer pour arriver vers moi. Moi je lui [ai demandé] de ne pas s'avancer et de nous laisser tranquilles. Il voulait vraiment revenir, et continuer à agresser la pauvre jeune fille."

Le suspect a été interpellé par des agents de la brigade des réseaux franciliens (BRF). Il était recherché pour plusieurs viols et tentatives de viols dans les transports en commun. Selon Franceinfo, la victime et son avocat se sont rendus au commissariat samedi après-midi pour confronter le suspect. Deux autres femmes se sont manifestées à la police comme possibles victimes du suspect.