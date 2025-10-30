Braquage à Lyon : une raffinerie d'or ciblée par un commando armé et des explosifs, ce que l'on sait

Cinq hommes ont été interpellés après avoir braqué les laboratoires Pourquery, une raffinerie d'or, à Lyon ce jeudi 30 octobre. Ils ont usé d'explosifs, d'armes lourdes et d'accessoires de policiers.

Un braquage digne d'une scène d'un film d'action a eu lieu à Lyon. Les malfaiteurs ont ciblé les laboratoires Pourquery, situés sur le boulevard du Parc d'Artillerie dans le VIIe arrondissement et connus pour le traitement de métaux précieux, notamment de l'or. Tout a commencé avec une explosion qui a retenti sur les coups de 13h30, ce jeudi 30 octobre. L'explosif a servi à souffler les deux vitres de l'entreprise permettant aux braqueurs de pénétrer les lieux.

Ces derniers, du nombre de cinq, sont entrés, munis de "faux brassard" de policiers et équipés d'armes longues ou d'armes de guerre selon les descriptions du voisinage alerté par la détonation. "La scène a duré sept minutes, ils étaient calmes, porteurs de brassards jaune ou orange. Il y avait plusieurs hommes, peut-être trois ou quatre, porteurs de kalashnikov et de faux brassards", racontent des témoins du braquage au Progrès.

Il n'est pas précisé si les braqueurs ont fait usage de leurs armes à feu une fois à l'intérieur de la raffinerie. Ils ont toutefois chargé leur véhicule, un "petit fourgon" doté d'un gyrophare bleu, d'un butin a priori constitué de métaux précieux avant de prendre la fuite. Les cinq auteurs du braquage ont été pris en chasse par les policiers de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et ont été interpellés a fait savoir la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le butin a par ailleurs pu être récupéré ajoute l'autorité. Les individus ont été placés en garde à vue complète Actu17.

Parmi les 28 employés des laboratoires Pourquery, cinq personnes ont été "blessées légèrement" au cours du braquage. Elles ont toutes été prises en charge par les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône rapporte Le Parisien.