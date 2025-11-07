L'orchestre philharmonique d'Israël empêché de jouer à Paris : les images des "incidents graves"

Le concert de l'orchestre philarmonique d'Israël donné à Paris le jeudi 6 novembre a été perturbé à plusieurs reprises par des manifestants s'étant glissés parmi les spectateurs. L'établissement dénonce de "graves incidents"

Le concert a été forcé de s'interrompre face aux perturbations. La représentation donnée par l'orchestre philharmonique d'Israël dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris dans la soirée du jeudi 6 novembre a été bousculée à trois reprises par des spectateurs manifestement opposés à la présence de l'orchestre israélien.

"A trois reprises, des spectateurs en possession d'un billet ont tenté de diverses manières d'interrompre le concert, dont deux fois avec l'usage de fumigènes", a indiqué la Philharmonie de Paris qui, à l'issue de la soirée, a dit "condamner fermement les graves incidents" s'étant produit durant le spectacle et ayant mis en danger le public, le personnel et les artistes. L'établissement a également annoncé porter plainte. Quatre personnes ont été placées en garde à vue annonce la ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez qui "condamne fermement les agissements" ce vendredi matin sur X.

Plusieurs fumigènes plongeant des parcelles de la salle de spectacle dans une fumée rouge ont été lancés au cours du spectacle, mais certains manifestant se sont également mobilisés dans les gradins, entraînant des attroupements. "Des spectateurs se sont interposés et des affrontements ont eu lieu", rapporte l'établissement qui accueillait le concert. Après plusieurs perturbations, "les fauteurs de troubles ont été évacués et le concert, qui avait dû s'interrompre, a repris et s'est achevé dans le calme", a fait savoir la Philharmonie.

Le concert de l'orchestre philharmonique d'Israël à Paris faisait l'objet de critiques depuis l'annonce de sa tenue il y a un mois, notamment en raison de la situation toujours très tendue dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le début du mois d'octobre.

Des demandes pour la déprogrammation du concert

Plusieurs artistes et spectateurs avaient signé une lettre dans Le Club de Médiapart le 15 octobre pour exprimer une "grande inquiétude" et demander la déprogrammation du concert. Les signataires rappelaient les déclarations du secrétaire général de l'orchestre israélien, Yair Mashiach, qui avait présenté la formation musicale comme "l'orchestre national de l'État d'Israël et son ambassadeur culturel dans le monde". Fin octobre, la CGT Spectacle avait enjoint à la Philharmonie de Paris à rappeler le contexte géopolitique et les faits reprochés à l'Etat israélien dans sa guerre contre le Hamas : "La Philharmonie de Paris ne peut accueillir l'orchestre philharmonique d'Israël sans rappeler à son public les accusations gravissimes qui pèsent contre les dirigeants de ce pays, ni la teneur des crimes commis à Gaza".

Le concert de l'orchestre israélien a tout de même été maintenu par la Philharmonie de Paris, avec le soutien de la ministre de la Culture Rachida Dati, estimant que "les artistes ne peuvent être tenus responsables de leurs gouvernements par simple association". Une décision que l'établissement indique ne pas regretter. La Cité de la musique déclare dans un communiqué publié au lendemain du concert que "rien ne peut justifier" les événements survenus durant le concert jeudi soir : "La Philharmonie a démontré qu'elle était à l'écoute en répondant aux diverses interpellations reçues ces derniers jours au sujet de ce concert. Mais la violence n'est pas un débat. Et la faire entrer dans une salle de concert est très grave".

En réaction aux perturbations lors du concert de l'orchestre israélien, le président du Crif Yonathan Arfi a exigé des "sanctions exemplaires" contre les fauteurs de troubles. Et le représentant de la communauté juive d'ajouter : "Les perturbations qui se multiplient sont inacceptables. Cela n'empêchera jamais les artistes ciblés par la haine de rencontrer l'ovation du public".