Cergy : un homme de 61 ans retrouvé mort ligoté et bâillonné chez lui, sa famille suspectée par la police

Sa femme et ses trois enfants sont suspectés dans cette affaire. Ils ont été placés en garde à vue.

Le drame s'est produit dans le huis clos familial. Jeudi 6 novembre en soirée, un homme âgé de 61 ans est décédé à Cergy, dans le Val-d'Oise. Il a été découvert chez lui, ligoté et bâillonné. C'est sa propre famille, composée de sa femme et de ses trois enfants, qui a alerté les secours peu après 22 heures. Tous les quatre ont expliqué avoir eux-mêmes procédé au ligotage et au bâillonnage du père de famille sous motif que celui-ci était ivre et particulièrement violent.

Empêché de commette de nouvelles violences, comme le relate Le Parisien, l'homme a ensuite fait un malaise. C'est à ce moment-là que ses proches ont appelé les secours. "À son arrivée, l'équipe médicale découvrait un homme, âgé de 61 ans né en Chine, ligoté et bâillonné ayant fait un arrêt cardio-respiratoire", relate le parquet dont BFMTV se fait l'écho. Les soins prodigués n'ont pas permis de le réanimé et le décès a été constaté à 22h47.

Une famille sans antécédents judiciaires

L'épouse de l'homme mort, âgée de 52 ans et également née en Chine, ainsi que les trois enfants du couple, âgés de 23, 24 et 25 ans et tous nés à Paris, ont été placés dans la foulée en garde à vue pour homicide volontaire sur ascendant. Tous étaient inconnus des services de police et de justice. La division de la criminalité territoriale (DTV) 95 s'est vue confiée l'enquête.

S'agit-il d'un meurtre ou d'un accident ? L'enquête devra faire toute la lumière sur cette histoire. À ce stade, il semble établit qu'il a bien été bâillonné par ses proches avec du ruban adhésif. Mais il s'agit encore de déterminer ce qui l'a étouffé. Le corps a été transféré à l'Institut médico-légal de Garches. Son autopsie prochaine devrait en dire davantage sur les causes de sa mort.