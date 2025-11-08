Isère : une octogénaire tuée par un SDF pour une carte bancaire et 350 euros

L'homme sans domicile fixe aurait poignardé la dame, âgée de 81 ans, de onze coups de couteau. Il a été mis en examen pour "homicide volontaire sur personne vulnérable".

Un homme sans domicile fixe a avoué avoir tué une octogénaire à Voiron dans le département de l'Isère. Il l'aurait tuée pour lui voler sa carte bancaire ainsi que 350 euros en liquide. Après avoir avoué les faits, l'homme a été mis en examen, selon une information du parquet de Grenoble. Les circonstances restent à éclaircir, mais le corps de la vieille femme a été retrouvé le 28 octobre dernier.

Elle a été retrouvée poignardée dans son domicile par une amie qui lui rendait visite. Sa mort remontait alors à deux jours. Elle est décédée alors que son état de santé était dégradé, comme le rapporte Le Parisien. "Fragile", elle mesurait 1m46 et pesait 33 kg, a indiqué le procureur de Grenoble, Étienne Manteaux, lors d'une conférence de presse. Elle n'avait pas d'enfant et n'était pas mariée, elle vivait seule dans son appartement loué. C'était une personne âgée isolée, elle ne recevait quasiment pas de visite et n'avait "pas de somme conséquente sur son compte bancaire", a ajouté le procureur.

Les aveux de l'auteur présumé

Le compagnon de la personne ayant retrouvé l'octogénaire à son domicile est un homme de 48 ans, sans emploi et sans domicile fixe. Il a été placé en garde à vue mercredi, a indiqué Étienne Manteaux. Il a avoué avoir poignardé la victime de onze coups de couteau, dont quatre mortels selon l'autopsie, principalement sur le thorax et l'abdomen. Il a ensuite utilisé la carte bancaire de sa victime pour payer "quelques denrées, réserver un train et une chambre d'hôtel" pour lui et son amie.

Ancien ambulancier, l'auteur présumé du crime a expliqué son acte "par le fait qu'il avait vraiment besoin d'argent", et n'avait "pas osé le demander" à la victime, selon le parquet. En 2023, ce père de trois enfants avait déjà été condamné à de la prison avec sursis par le tribunal de Saint-Quentin dans l'Aisne pour des violences sur ses enfants. Bien qu'ayant exprimé des regrets, l'homme "est apparu relativement détaché" de la situation et de son acte, a souligné le procureur. L'enquête et une expertise psychologique du principal suspect sont en cours.