Salah Abdeslam : une enquête sur sa clé USB mène à de nouvelles gardes à vue

Selon une information de BFMTV, l'enquête sur la clé USB de Salah Abdeslam a été élargie avec de nouvelles gardes à vue réalisées, selon une annonce ce samedi 8 novembre du parquet antiterroriste.

Actuellement en train de purger une peine de prison incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015, une enquête sur sa détention illicite d'une clé USB a mené à de nouvelles gardes à vue, a indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat).

Pour rappel, Salah Abdeslam est le dernier membre vivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015. Selon le Pnat, l'enquête a été élargie à l'infraction d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un crime contre les personnes, rapporte BFMTV.

Le média RTL avait souligné jeudi dernier que l'une des trois personnes retenues est la femme de Salah Abdeslam, et sa garde à vue a été prolongée de manière exceptionnelle.

Une journée de commémoration à venir

Le terroriste Salah Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible pour avoir participé aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Il est aujourd'hui détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

La France va bientôt commémorer le 13 novembre. Une journée d'hommage aux victimes sera rendue dix ans après les attentats qui avaient fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis.