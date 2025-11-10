Alex Ursulet : jugé pour viol, l'ex-avocat de Guy Georges accusé d'avoir élaboré un plan sordide

Le procès de l'ancien avocat de Guy Georges, Alex Ursulet, s'ouvre ce lundi 10 novembre. Poursuivi pour viol, le pénaliste est jugé pour des faits remontant à 2018.

Ce lundi 10 novembre s'ouvre le procès d'Alex Ursulet, l'ancien avocat de Guy Georges. Le pénaliste est jugé pour viol pour des faits datant de 2018. Le célèbre avocat, convoqué par la cour criminelle de Paris, n'a pas souhaité s'exprimer avant son procès.

De quoi est-il suspecté ? Janvier 2018, Margaux (le prénom a été changé), 25 ans, rejoint le cabinet du célèbre avocat Alex Ursulet pour un stage. Le 30 janvier, le pénaliste l'invite à un déjeuner, c'est alors que l'homme aurait commencé à poser des questions déplacées et intimes à la jeune femme, selon elle. "On a une conversation qui commence à aller plus directement sur des éléments très personnels me concernant, notamment ma vie sexuelle etc", a-t-elle détaillé à BFMTV.

De retour au cabinet, le maître de stage va demander à sa stagiaire de vérifier s'il n'y a personne dans les lieux. "Je l'informe qu'il n'y a pas son collaborateur et à ce moment-là Alex Ursulet revient. Là je comprends qu'il souhaitait s'assurer du fait que je serai seule au cabinet. C'est à ce moment-là que les faits de viol ont été commis", a aussi raconté la jeune femme, qui a donné sa version des faits au média, dessinant un plan sordide qu'elle dit être bien orchestré. Margaux aurait donc décidé dès le lendemain de démissionner du stage par mail.

Suite à cette décision, la jeune femme rapporte avoir reçu des messages insistants de l'avocat ainsi que des appels répétés. Le pénaliste aurait tenté à ce moment là de la faire taire, selon ses dires. "On essaye malgré tout de continuer sa vie mais on n'est plus vraiment maître de son destin. C'est difficile de se projeter quand on est constamment ramenée à un fait marquant de son passé", explique Margaux à BFMTV.

L'ancienne stagiaire a pris la décision de porter plainte en septembre 2019. En effet, elle "a décidé qu'elle n'avait plus honte et compris que la honte ne devait pas se situer de son côté à elle", a expliqué son avocat Me Thibault Laforcade, auprès de 20 minutes. Sa cliente souhaite "que la vérité judiciaire soit enfin posée sur les faits afin de pouvoir avancer sereinement dans la vie", précise-t-il.

Margaux n'a pas souhaité aller au huis clos lors du procès qui commence ce lundi 10 novembre. Devenue avocate depuis les faits, elle espère que son histoire sera entendue par ses consœurs et confrères. Alex Ursulet, quant à lui, clame toujours son innocence. L'avocate du pénaliste indique que son client ne fera aucun commentaire. Celui-ci encourt jusqu'à 20 ans de prison pour viol aggravé, commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.