Lorient : un homme menaçant tué par des policiers en plein jour, ce que l'on sait

Alors qu'il menaçait des policiers avec un couteau à Lorient (Morbihan), un homme de 39 ans a été tué par les fonctionnaires ce lundi 10 novembre en milieu de journée.

Incompréhension à Lorient (Morbihan). Ce lundi 10 novembre 2025, un homme de 29 ans a été abattu en milieu de journée par la police après avoir menacé les agents avec un couteau, d'après les informations du quotidien Ouest France. L'homme aurait menacé des agents - le " visage encagoulé" dit Le Télégramme - qui voulaient le contrôler avant de leur sauter dessus, entraînant une riposte mortelle de trois cartouches de la part des fonctionnaires de police.

Les faits se sont déroulés en plein jour, à l'angle des rues Droneau et César, dans la commune de 58 000 âmes. La procureure de la République de Lorient, Laetitia Mirande, a assuré qu'elle transmettrait un communiqué de presse ce lundi après-midi pour donner davantage de détails sur cette affaire, auprès de l'Agence-France-Presse (AFP).

"20 ans qu'on est dans le quartier, je n'ai jamais vu ça"

À l'heure actuelle, les circonstances de ce drame demeurent relativement floues. Un important dispositif est déployé : Police nationale, police municipale, Samu, plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers, dont des véhicules de secours et d'assistance aux victimes.

"J'étais dans ma chambre et j'ai entendu quatre coups de feu. J'ai paniqué, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la police. J'ai entendu 'lâche ton couteau'. Je suis choquée, ça fait vingt ans qu'on est dans le quartier, je n'ai jamais vu ça", confie une habitante du quartier auprès du Télégramme.

De son côté, le syndicat de police Un1té (FO) indique sur le réseau social X que "lors d'un dispositif de surveillance, un policier a été confronté à un individu armé d'un couteau (...) Face à la menace, il a dû faire usage de son arme".