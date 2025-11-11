Accident en Saône-et-Loire : cinq morts dans une collision entre deux véhicules

Un accident de la route, impliquant deux véhicules, a fait cinq morts en Saône-et-Loire, lundi 10 novembre. Quatre femmes et un homme sont décédés.

Un violent choc frontal entre deux véhicules en Saône-et-Loire. Cinq personnes sont décédées, ce lundi 10 novembre, dans un accident de la route, survenu en fin de journée. Selon les informations de BFMTV, le drame a eu lieu vers 17h, au niveau de la commune de Curbigny, sur la route départementale 985. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet accident. Les deux véhicules impliqués dans cette collision se sont percutés de plein fouet. Quatre femmes et un homme sont morts, il n'y a aucun survivant.

Ce choc a eu lieu entre un 4x4 et une voiture citadine, d'après Ici Bourgogne. "C'est avec effroi que j'ai appris en fin d'après-midi ce dramatique accident", a déclaré André Accary, le président du département. "Je souhaite adresser mes plus sincères condoléances aux familles des victimes", a-t-il également confié sur Facebook dans la soirée de lundi. Plusieurs convois de secours et un hélicoptère ont été mobilisés sur les lieux du drame.

Ce que l'on sait des cinq victimes

Les personnes décédées sont cinq adultes. D'après les informations de BFMTV, trois septuagénaires, une octogénaire et un homme de 56 ans ont perdu la vie dans cette collision. Les cinq victimes résidaient dans les environs. La circulation sur cette route départementale a été coupée pendant plusieurs heures lundi soir, selon les informations du Journal de Saône-et-Loire.

L'un des deux véhicules a fini sa course dans le fossé. Les voitures sont lourdement endommagées. "Nous adressons nos pensées les plus émues et nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu à Curbigny. La route tue", a réagi la gendarmerie du département.