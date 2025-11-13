Un clip de Gims fait polémique : des "dégradations inadmissibles" pointées par des habitants de Nanterre

Le tournage du prochain clip du rappeur Gims a laissé un goût amer aux habitants de la tour 19 du quartier Pablo-Picasso à Nanterre.

Les habitants de la cité Pablo-Picasso à Nanterre ne sont pas prêts d'oublier le passage du rappeur Gims dans leur quartier. Alors que les tours Aillaud, ou tours Nuages, ont permis au quartier d'être classé au patrimoine mondial de l'Unesco, les habitants sont habitués à voir leurs immeubles utilisés pour servir de décors à des films, des séries et des clips. Mais après le tournage d'un clip de Gims dimanche 9 novembre, la colère se fait sentir.

Plusieurs habitants pointent des "dégradations inadmissibles" et divers "désagréments", dont des "nuisances sonores nocturnes". Dans un communiqué dont BFMTV se fait notamment l'écho, la Confédération nationale du logement Avignon des Hauts-de-Seine regrette un "manque de considération et de respect" des équipes de tournage. "En plus des bruits de la musique, nous avons subi en pleine nuit jusqu'à plus de minuit des bruits stridents de dérapages de voitures", déplorent certains riverains selon qui l'artiste n'avait pas d'autorisation pour tourner sur place.

"On a eu le sentiment de ne pas être respectés"

Les riverains affirment ne pas avoir été avertis en amont, ni les jours précédents le tournage ni même les heures. Mis devant le fait accompli à 23 heures, Fathia, figure associative du quartier, explique au Parisien : "J'ai jeté un œil à la fenêtre, j'ai vu les figurants, les voitures de sport et les barils en flammes et j'ai compris qu'il s'agissait d'un clip de rap. On aime voir ce genre d'événement ici mais, là, on a eu le sentiment de ne pas être respectés." Au Parisien, la Ville de Nanterre confirme ne pas avoir été sollicitée et s'interroge "si la société de production de Gims s'affranchit de ces règles dans toutes les communes où elle réalise les clips de l'artiste ou si cela est réservé aux quartiers populaires comme la cité Pablo-Picasso à Nanterre".

Outre le bruit, des traces de freinage sur la dalle de la cité ont pu être constatées après le départ de l'équipe de tournage. Des barils ayant servi à faire du feu ont également été retrouvés abandonnés sur place. Pire encore, le collectif affirme que les habitants de la Tour 19 ont été privés d'électricité. "Pour les besoins du tournage, les équipes du chanteur se sont permis de débrancher l'ensemble des ampoules du hall d'entrée de notre Tour 19 Avignon", ce qui a "engendré l'intervention d'un technicien en urgence le lendemain, lundi 10 novembre, et a plongé les habitants dans le noir jusqu'à 17h".

Déplorant les faits de "personnes déconnectées de la réalité", les riverains estiment que "Gims n'est pas au-dessus des lois" et qu'ils n'ont "pas à subir des dégradations pour les besoins d'un clip". Auprès du Parisien, les habitants proposent toutefois une porte de sortie à Gims, confiant qu'ils ne seraient pas contre une venue de l'artiste, cette fois-ci en plein jour, pour une séance de dédicaces. "Il nous doit bien ça. [...] On l'attend."