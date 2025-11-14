Coups de feu à la gare Montparnasse : un homme armé d'un couteau maîtrisé par la police

Un homme armé d'un couteau a été maîtrisé par la police à la gare Montparnasse, à Paris, ce vendredi après-midi. Le secteur est totalement bouclé.

Cohue générale à la gare Montparnasse. Selon nos informations, un important mouvement de foule s'est produit à l'intérieur de la gare Montparnasse, à Paris, ce vendredi après-midi. Des coups de feu ont été entendus, avant que la gare ne soit peu à peu évacuée. Le secteur est désormais bouclé même si des voyageurs tentent toujours de pénétrer à l'intérieur.

Contacté par Linternaute.com, la SNCF confirme un incident gare Montparnasse, ce vendredi, mais ne donne pas davantage d'informations sur la nature des faits. "Le trafic est toujours perturbé avec un périmètre de sécurité établi à la demande de la police (...) Ce périmètre concerne les Hall 1-2 TGV. Sur le reste de la gare, le trafic est normal", indique le service presse de la SNCF.

Le secteur est "complètement bouclé" et "un homme qui menaçait d'égorger son fils et sa femme dans le train reliant Rennes à Paris a été maîtrisé par les policiers sur le quai", indique Europe 1,Il était "armé d'un couteau" et "a reçu plusieurs balles de la part des fonctionnaires". L'homme en question serait âgé de 44 ans, indique Le Parisien. À ce stade, la piste terroriste n’est pas privilégiée, indique une source policière auprès du quotidien francilien.

"On a entendu crier, tout le monde s'est mis à courir"

"On est arrivé à la gare entre 14h30 et 14h45 et attendait notre train dans le Hall 1-2 des TGV. La gare était bondée, avec beaucoup d’attente aux ascenseurs pour rejoindre les halls des départs. On a entendu crier au loin. Tout de suite après, il y a eu plusieurs coups de feu, au moins 2 ou 3. La gare était pleine, il y a eu des cris ; tout le monde s’est mis à courir, avec un mouvement de foule, notamment dans les escalators pour redescendre sur le parvis. Des personnes ont chuté en arrivant sur le parvis", nous indique un couple présent au moment des faits, en partance pour Bordeaux. "Le temps de sortir sur le parvis, on a vu des fourgons de police arriver, des policiers armés et des gros camions de pompiers. La gare a ensuite été rapidement évacuée", poursuivent-ils.

Les faits se seraient déroulés dans les Hall 1 et Hall 2 des "Grandes lignes" de la gare située dans le XVe arrondissement de la capitale. Sur place, un important dispositif de forces de l'ordre est présent. "Au moins deux coups de feu ont été tirés par les policiers", précise de son côté Actu Paris. De plus, un périmètre de sécurité est mis en place, tandis que des ambulances arrivent sur les lieux. "Une victime collatérale aurait été touchée par balle au pied lors des tirs", dit Le Parisien.

"Un homme connu pour violences conjugales"

"Il ressort des tous premiers éléments portés à notre connaissance qu’un homme connu pour violences conjugales avait exhibé un couteau, et qu’un policier a fait usage de son arme pour l’interrompre", a précisé le parquet de Paris auprès de BFMTV. "L’homme se serait ensuite porté (des) coups de couteau", apprend-on.

"Le forcené aurait été blessé au niveau des jambes, mais la situation reste encore confuse sur ce point", précise CNews. Il "avait été repéré au préalable car il menaçait de tuer sa femme et ses enfants". Devenu menaçant avec des voyageurs lorsqu'il a vu la police, "il se serait placé un couteau sous la gorge", abonde le média.