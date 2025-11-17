Une adolescente retrouvée morte à Roubaix : les enquêteurs soupçonne "l'usage récréatif" d'un gaz

Une jeune femme de 18 ans a été retrouvée morte dans son appartement à Roubaix. La police a découvert sur les lieux plusieurs bonbonnes d'un gaz utilisé en cuisine et dans la médecine.

Comme le rapporte Le Parisien, dimanche 16 novembre, une habitante d'un immeuble situé en plein centre-ville de Roubaix a contacté la police, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de sa voisine de 18 ans. Arrivée sur les lieux, rue de Drouot, vers 15h15, la police ainsi que les secours ont découvert le corps sans vie de l'adolescente dans un appartement au troisième étage.

La police a également retrouvé une trentaine des bonbonnes de protoxyde d'azote "de grande contenance" dans l'appartement de la jeune femme qui "expliquerait son décès" selon une source policière. En effet, selon les premières constatations du médecin légiste, le décès de l'adolescente serait lié à une prise excessive de protoxyde d'azote. Pour le moment, "les investigations médico-légales sont en cours pour déterminer l'origine exacte de son décès", a cependant ajouté le parquet de Lille. Une enquête a été ouverte et les investigations ont été confiées à la Circonscription de Police Nationale (CPN) du Nord.

Ampoules métalliques de protoxyde d'azote © 123rf

Le protoxyde d'azote, qualifié de "gaz hilarant", est notamment utilisé pour un usage professionnel en cuisine et en médecine. Il est détourné par les jeunes pour un usage récréatif. Une activité dangereuse qui devient de plus en plus fréquente. En effet, dans un communiqué de presse du 16 avril 2025, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) rapporte que depuis 2020, les signalements d'intoxications liées à l'usage détourné du protoxyde d'azote, ou "proto", augmentent de manière continue.

Ce gaz peut entraîner une dépendance et des complications graves, parfois irréversibles, sur le système nerveux et cardiovasculaire en cas de consommation répétée ou en grande quantité. En 2021, sa vente auprès des mineurs a été interdit ce qui n'a pas empêché l'augmentation des signalements dans les centre d'addicto-vigilance (CEIP-A) et antipoison (CAP-TV). En effet, en 2022, 14% des 18-24 ans l'avaient déjà expérimenté et plus de 3% déclaraient en avoir consommé au cours de l'année.